Заработать на украинских недрах США смогут еще очень не скоро – даже с договором на руках

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Reuters остужает горячие головы: по оценкам этого СМИ США и Украина могут прождать десятилетие или больше, прежде чем начать получать доходы от подписанного вчера соглашения о недрах.

Со ссылкой на консультантов по горнодобывающей промышленности В публикации отмечается, что разработка шахт, добывающих стратегически важные полезные ископаемые, может занять еще большее время – от 10 до 20 лет.

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«Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые внезапно начнут извлекаться, то он ошибается. Реальность такова, что инвесторам будет сложно оправдать вложение денег в Украину, когда есть возможность инвестировать в критически важные полезные ископаемые в странах, которые не находятся в состоянии войны», – цитируется в материале руководитель отдела полезных ископаемых в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб.

При этом большинство месторождений полезных ископаемых в Украине имеют скудные данные, подтверждающие их экономическую жизнеспособность.

Инвесторы также могут отказаться от вливания денег в Украину, где инфраструктура, такая как энергетика и транспорт, была разрушена трехлетней войной, а будущая безопасность не гарантирована.

В тексте соглашения перечислены 55 минералов, а также нефть, природный газ и другие углеводороды. По украинским данным, в стране есть месторождения 22 из 34 минералов, определенных Евросоюзом как критические, включая редкоземельные металлы, литий и никель.

«Переход от месторождений к их разработке требует значительного времени и инвестиций, а оба эти фактора были ограничены не только с начала войны, но и до нее», – сказал изданию Уиллис Томас из консалтинговой компании CRU.

Еще одним препятствием является то, что семь из 24 потенциальных проектов по добыче полезных ископаемых, выявленных на Украине, находятся на территориях, где сейчас идут боевые действия, либо на территориях, занятых российской армий и включенных в состав РФ.

Среди них – добыча лития, графита, редкоземельных элементов, никеля и марганца.

Комментируя соглашение о недрах, бывший советник Зеленского, украинский экономист Олег Устенко заявил о том, что украинцам и американцам придется обновлять карты залежей редкоземельных минералов, поскольку имеющиеся сейчас карты составлены более полувека назал – в 50-60-е годы минувшего столетия. А на саму разработку, по словам Устенко, нужны десятки миллиардов долларов.