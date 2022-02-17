Заработавший уголовное дело Филатов отрицает, что надругался над флагом Белоруссии

Мэр Днепропетровска Борис Филатов считает абсурдным обвинение его в разжигании межнациональной розни, в связи с которым Генеральная прокуратура Белоруссии открыла против него уголовное дело.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», он заявил в эфире 34 телеканала, давая оценку замене государственного флага Белоруссии у мэрии Днепропетровска на красно-белый

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«Действительно, Генеральная прокуратура Белоруссии открыла на меня уголовное дело – до десяти лет лишения свободы. В розыск пока еще не подавали. Они меня обвинили в том, что я разжигаю межнациональную рознь. Это уже можно воспринять со смехом, потому что это просто чистой воды абсурд. Ситуация очень простая – у нас напротив мэрии стоят в рамках бюджета участия флагштоки, которые установила городская молодежь и где вывешиваются флаги национальных общин. И вот молодежь эти флаги снимает – ставит, снимает – ставит. Это бюджет участия. С учетом того, что в Белоруссии мэры не только не избираются, но еще и назначается непосредственно президентом, то белорусские коллеги, наверное, решили, что это я флаги снимаю, поднимаю, что хочу, то и делаю. Но я же не буду с ними вступать какие-то выяснения отношений – ну сделали и сделали, ну я уже привык к этому. В России я под санкциями, хотя у меня там нет имущества, в Белоруссии уголовное дело. Переживем», – сказал мэр.

В 2019 году в рамках городской программы у мэрии Днепра были установлены флаги Азербайджана, Белоруси, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии и флаг крымских татар. Недавно красно-зеленый флаг был заменён на бело-красно-белый.

Генпрокуратура Белоруссии пояснила, что белорусская сторона восприняла это как надругательство над государственным символом Белоруссии.

«Ему инкриминировано разжигание национальной вражды по части 2 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Надругавшись над нашим государственным символом он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов», – прокомментировала представитель Генпрокуратуры Белоруссии в эфире 34 телеканала.

Борис Филатов, со своей стороны, советует официальным лицам Беларуси «увидеть бревно у себя в глазу».

«Посмотрим, как они будут расследовать. А во-вторых, знаете, но это уже звучит абсурдно, потому что уважаемый господин Лукашенко на красно-белом флаге вообще-то принимал присягу президента. Этому есть тысячи подтверждений. Потом они, правда, флаг поменяли, сделали его красно-зеленым, убрали оттуда, правда, советскую символику. Поэтому это выглядит очень смешно на самом деле, уже не говоря о том, что когда уважаемые коллеги из Генеральной прокуратуры говорят о разжигании межнациональной розни, то там нет ни субъекта не объекта. Кто «он», где «надругался»? Он таскал или каким-то образом снимал? Пусть занимаются, им просто скучно, нечем заняться, тем более опять же, я хочу быть очень аккуратным в оценках, чтобы не оскорбить белорусский народ, но те заявления, которые звучат сейчас от официальных лиц в адрес вообще нашего политикума, наших депутатов, президента Украины со стороны официальных лиц Беларуси – это просто базарная площадная какая-то ругань. Поэтому пусть они не замечают в чужом глазу соринку, а бревно увидят у себя», – сказал Филатов.