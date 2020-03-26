Зараженных украинцев уже десятки тысяч – эпидемиолог

26.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинское здравоохранение не готово к эпидемии коронавиурса, а официальное число заразившихся этим заболеванием в сотни раз превышает официальные цифры.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, отвечая на вопрос, насколько украинские медики готовы к встрече с Covid-19.

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«Не готовы. В общем, наша система не готова, к сожалению. Потому что так исторически сложилось, что в Украине отсутствует подготовка специалистов, которых во всем мире называют госпитальными эпидемиологами, специалистов по инфекционному контролю», – ответил Александрин.

Также собеседник издания обратил внимание на недостаточность теоретической и практической подготовленности медработников и отсутствие у них стрессоустойчивости в таких ситуациях.

«Сейчас мы видим, что очень много медиков идут в отпуск или не хотят работать в таких условиях. У людей просто нет мотивации. Низкие заработные платы не мотивируют этим заниматься. Жертвовать своим здоровьем, здоровьем своих близких – ради чего? Государства? Государство плюет систематически на всех медиков, кормит завтраками. Каждый раз приходит новый министр и обещает повышение заработных плат – но они как были нищенскими, так и остаются.

Я вообще поражаюсь, как у нас медицинские сотрудники еще выходят на рабочие места и пытаются работать. Нужно четко понимать, что мы подошли к той критической грани, когда мы будем с каждым месяцем видеть, что медицинская помощь становится все хуже и хуже, а медиков, способных ее оказать, все меньше и меньше. Медработники сейчас или уезжают из страны, или не мотивированы оказывать качественную медицинскую помощь», – подчеркнул эпидемиолог.

Он призывает не верить заявлениям главного санитарного врача Украины, сказавшего, что «12 тысяч коек в инфекционных стационарах готовы к приему больных».

«Не готовы эти 12 тысяч! У нас есть только единичные лечебные инфекционные учреждения, готовые принять такого рода пациентов. А самое главное, что все наши инфекционные стационары настолько устарели, что они не только не приспособлены к приему инфекционных больных, но и попав туда, можно заработать еще другие – внутрибольничные – заболевания и усугубить свое состояние. Потому я бы оптимизм Ляшко не разделял. У нас есть столько коек, но когда у нас в одной палате находятся 4-6 коек – это не инфекционное отделение», – сказал медик.

По его словам, такие условия в больницах приводят к тому, что Украина занимает первые места в мире по устойчивости к антибиотикам и по различным эпидемиям.

Кроме того, вирусолог не верит официальной украинской статистике по заболеванию коронавирусом.

«Как я уже говорил, у наших сотрудников отсутствует возможность диагностировать такой вирус, потому конечно же людей в сотни раз больше. Нужно ждать. Пока у нас не начнут массово выявлять такой коронавирус, мы не сможем ничего сделать. Более того, я могу предположить, что у нас и смертей больше. Просто людям не ставят диагноз», – резюмировал Александрин.

По последним данным, на Украине сегодня более 150 зараженных коронавирусом людей. Таким образом, согласно оценкам руководителя Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, минимальная численность заболевших перевалила за 30 тысяч человек.