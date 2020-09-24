Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волга

24.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из Галиции в украинское общество пришла человеконенавистническая идеология, которая разрушила все народные ценности и не принесла с собой ничего нового.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявила экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те ценности, которые были ценностями Западной Украины – человеконенавистничество, Бандера… на Западной Украине они не родили никакой культуры, у них нет ни единого деятеля культуры, который был бы известен миру и хотя бы как-то смог повлиять, хоть в какой-то степени смог повлиять на мировую культуру. Единственный памятник великому поэту Адаму Мицкевичу, польскому поэту, стоит в центре Львова, дальше памятник Степану Бандере.

Потом… Бандера, Коновалец, Мельник, Шухевич – вот это и есть ненависть, желание убивать. Единственная книга, написанная Степаном Бандерой, «Украинская национальная революция» содержит в себе основные аксиомы, которые звучат так: «Наша власть будет страшной», «Сначала Украина, а уже потом Бог», ну и так далее.

Там же нормы о том, что даже если нужно уничтожить половину украинского населения, чтобы выросла чистая нация, мы должны на это пойти. Степан Бандера – это цитата оттуда. Когда это пришло, это было, это есть и это остаётся их главной ценностью – человеконенавистническая идеология. Она растворила и разрушила народное тело великой Украины, а никаких других ценностей не принесло с собой», – сказал Волга.

Несмотря на то, что эти ценности не были приняты в полной мере, и Бандера не является героем для всей Украины, проблема в том, что не осталось других ценностей.

«Они растворены. И наше тело народное расслабилось, ослабело. То есть, мы заболели всеми болезнями сразу – деменциями, пережили инсульт, инфаркт и представляем собой расслабленную, недвижимую субстанцию. Вот, что произошло с нами на самом-то деле.

Я не верю, что возможна реинкарнация и возможно какое-то сопротивление, и на этой территории может возникнуть что-то, что будет действовать в сторону единения наших народов. Ну, честно говоря, это и по той причине, что и России это не нужно и, по всей видимости, никогда не было нужно.

На протяжении длительного времени в России, так же, как и на Украине, элиты были заняты тем, как бы побольше украсть, а не тем, как бы строить Империю, возрождать Империю, каковой была Россия во времена Советского Союза или же во времена царской Империи», – добавил экс-депутат.