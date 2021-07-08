Заразиться, потерять работу и вернуться на Украину – паника заробитчан в Польше

08.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Из-за роста заболеваемости в связи с третьей волной пандемии уровень тревожности среди украинских трудовых мигрантов в Польше вырос. Особенно люди бояться заболеть и потерять работу.

Об этом на презентации социологического исследования «Трудовые мигранты в Польше во время пандемии» сообщил PR-менеджер польской компании «EWL» Анатолий Зимнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Третья волна пандемия весной этого года характеризовалась огромным всплеском заболеваемости, рекордным уровнем смертности. Разумеется, это отразилось на уровне чувства безопасности у работников в Польше, а также самих граждан Польши. Мы видим, что в сравнении с августом прошлого года чувство безопасности уменьшилось среди зарубежных сотрудников. Если в сентябре прошлого года более 83% зарубежных работников указывали что чувствуют себя в большей безопасности, то сейчас этот процент снизился до 64%», – сказал он.

Самыми большими страхами в связи с пандемией является страх потери работы, страх лично пострадать от экономического кризиса, и страх возвращения в собственную страну. При этом потерять работу бояться 36,4% опрошенных, последствий экономического кризиса – 27,7%, необходимости возвращения в собственную страну – 24,8%.

По сравнению с сентябрем прошлого года выросло количество людей которые боятся заразиться коронавирусом. Так, число трудовых мигрантов, которые боятся уменьшения зарплаты уменьшилось на четверть с 19,5% до 15%. Число респондентов которые боятся заразиться коронавирусом увеличилось с 10,3% под 12,9%.

«Это результат действия третьей волны пандемии. С одной стороны, мы видим, что уменьшается процент тех, кто боится каких-то экономических потерь, например уменьшения зарплаты или потери работы, но растёт число респондентов которые боятся заразиться коронавирусом», – отметил Анатолий Зимнин.

Исследование «Трудовые мигранты в Польше во время пандемии» было проведено в апреле-мае 2021 компанией «EWL», Фондом поддержки мигрантов на рынке труда «EWL» и Центром восточноевропейских студий Варшавского университета. Методом CAWI (Computer Assisted Web Interview – компьютерная система опроса в сети) было опрошено 620 иностранцев, в основном граждан Украины, которые приехали на работу в Польшу.