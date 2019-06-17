17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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Зарегистрирован первый партсписок на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первый список кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Согласно сообщению пресс-службы ЦИК, на заседании 17 июня комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список возглавляемой Анатолием Гриценко политической партии “Гражданская позиция”, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

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Также Центризбирком зарегистрировал 100 кандидатов, которые баллотируются в общенациональном избирательном округе.

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