«Зарево на несколько километров»: еще одна кошмарная ночь для украинской энергетики

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Ночью российские дроны нанесли очередной удар по объектам энергетики на территории Украины.

Глава подконтрольной киевскому режиму Полтавской обладминистрации Филипп Пронин признал, что поражен инфраструктурный объект, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Неспокойная ночь в Полтавской области. Враг в очередной раз атаковал нашу область БпЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района. Самое главное – никто не пострадал. Враг обязательно будет наказан», – пригрозил Пронин.

А вот мониторинговый паблик «Донбасский партизан» сообщает, что удар был нанесен по нефтехранилищу в Полтавской области

«Сегодня ночью российскими войсками нанесен удар по территории Полтавской газонефтяной компании в с. Соколова Балка, применялись ударные БЛА «Герань-2». Координаты: 49.2122552, 34.6525281. На территории объекта располагаются резервуары для хранения нефтепродуктов и газового конденсата объемом по 2000 куб. м. Трём дронам-камикадзе удалось уничтожить два резервуара (каких именно неизвестно). На месте возник сильный пожар, зарево от которого было видно на несколько километров в округе», – говорится в публикации.

Отмечается, что после множественных ударов ВСУ начали использовать территории и резервуары частных нефтегазовых предприятий в логистической цепочке снабжения своих групп войск на различных направлениях, пытаясь «не держать все яйца в одной корзине».

«Да, ВС РФ периодически наносят удары по объектам нефтегазовой промышленности, но для получения должно эффекта и создания дефицита топлива необходима системная отработка таких целей. Разовое уничтожение или поражение нескольких резервуаров пусть и неприятно для противника, но не несет никаких катастрофических последствий», – пишет «Донбасский партизан».

Кроме того, авторы паблика указывают, что ночью были нанесены повторные удары по энергетическим объектам в Одесской и Днепропетровской областях. Предполагается, что это были ПС Усатово 330 кВ и ПС Первомайская 330 кВ.

Подтверждает результативные прилеты и военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Герани» добились нескольких попаданий в подстанцию Усатово под Одессой, в результате которых в городе и окрестностях частично пропал свет. Также были удары в районе Кривого Рога (пока результаты непонятны. Там и так со светом проблемы). Часть БПЛА прошлись над Украиной, очевидно вскрывая позиции украинской ПВО», – пишет Подоляка.

При этом Украина продолжает разгребать тяжелые последствия самого мощного за все время СВО удара по объектам энергетики.

«22 марта войска России разрушили одну из крупнейших ТЭС Харьковщины. Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного – до значительного. Сейчас на предприятии идет разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, необходимой для восстановления, а также прогнозов относительно времени ремонтов – нет», – говорится на сайте украинской компании «Центрээнерго»

Речь идет о Змиевской ТЭС, где побывал министр энергетики Герман Галущенко, пообещавший оказать максимальную помощь.

О масштабах разрушения сообщил председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота.

«Люди шесть месяцев потратили на ремонт и совершили невозможное. И, конечно, когда мы увидели, что все это бесполезно, то могло показаться, что руки опускаются. Но не в этом коллективе, только не в «Центрэнерго»», – пафосно резюмировал Гота.