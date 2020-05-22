Зарезанного майданщиками алкоголика сделали героем «небесной сотни»

22.05.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская власти продолжает скандальную политику героизации сомнительных личностей, не имевших отношения к киевским протестам в Киеве в 2013 – 2014 годах.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот сколько уже раз мы объясняли всем что часть «небесной сотни» – липовая. Огромное количество людей, включенных туда, действительно ушли из жизни, и мне очень жаль, я соболезную родным и близким, но их смерти никак не были связаны с Майданом и с противостоянием.

Умерший от панкреатита или в пьяной драке или от укола лидокаина никак не может быть героем Украины, а, соответственно, находиться под указом Порошенко, его родня получать не может выплаты, которые начинаются с 1 миллиона за погибшего. Зеленский не отменил ни одного указа Порошенко по этому поводу и не провел ни одного расследования, не сделал публичным ни один факт фальсификации списка «небесной сотни», фальсификации Порошенко данных и героизме некоторых людей.

Я расскажу историю, которую еще не рассказывала на телевидении про героя Украины Виктора Прохорчука, члена «небесной сотни» 1975 года рождения. Его нашли 19 февраля 2014 года во дворе Крещатика с колото-резаной раной шеи. Если вы сейчас начнете гуглить в интернете, вы увидите что он пал смертью храбрых за идеалы Майдана.

Но я держу в руках материалы судебных постановлений, которые говорят, что этот человек действительно был на Майдане, вступил в организацию УНСО, жил с ними в палатке, конфликтовал, были там у них разногласия по поводу одного ножа, а потом после этих разногласий его побратимы, по версии следствия, прирезали его, помощи не оказали, и бросили умирать истекающего кровью на улице Крещатик.

Следствие располагает данными людей, причастных к этому убийству, следствие располагает данными о тех, кто имеет непосредственное отношение к убийству, и это не «Беркут», который ищет Венедиктова, и это не сотрудники прокуратуры которых ищет Венедиктова, и это не судьи которых пытается найти Венедиктова, а реальные убийцы которые известны следствию уже очень давно. Судебные документы они находятся в открытом доступе.

Вот такая история героизма. И здесь никто не ищет убийц, а я считаю что Прохорчук безусловно был гражданином Украины, это тяжкое преступление должно быть раскрыто, а не героизировано. В этой смерти было много страшного, но совершенно ничего героического.

Более того, я изучила, кто такой Прохорчук тоже на основании данных реестра судебных решений. Этот человек дважды привлекался к административной ответственности за вождение, и в обоих историях есть алкоголь.

Вообще алкоголь и Майдан очень связаны, я проверяла многие истории майдановцев. Также этот человек характеризуется тем что не платил алименты, есть такое решение суда. За что его героизировать? И где его убийцы? Где убийцы 23 сотрудников милиции, где те, кто причинил более девятисот телесных повреждений сотрудникам милиции, 919? 257 получили тяжкие ранения, из них минимум 205 ранений были огнестрельными.

Кто совершил эти 205 ранений огнестрельных? Мирные протестующие? Если вы ищете вину в действиях правоохранителей, не хотите поискать для симметрии для, объективности, для справедливости кто убил правоохранителей Третьяка, Власенко, Федюкина, Захарченко, Иваненко, Цвигуна, Зубко, Спичака, Михайловича? Это не граждане Украины, на них не распространяются справедливость?

Для вас справедливость – это то, что вам рассказывают так называемые адвокаты так называемой «Небесной сотни» оплаченные из фонда Сороса или ваши сотрудники которые пытаются скрыть собственные правонарушение, преступления, потерю дел, рассказывая вам о том, что происходит? Мне очень стыдно, что я говорю о Зеленском. Он когда избирался слово «Майдан» не сказал ни разу», – сказала Лукаш.