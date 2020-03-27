Заробитчане вернутся на Украину отовсюду, кроме России – украинский эксперт

27.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Многие вернувшиеся на Украину из ЕС и США заробитчане теперь будут искать заработки на других недозаполненных рынках труда на Востоке.

Об этом в эфире YouTube-канала «UKRLIFE» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается рынка труда, я думаю, что многим украинцам придётся вернуться в Украину и думать уже, как жить в Украине – на меньшие средства, в худших условиях.

Потому что рынки труда и в ЕС, и в Северной Америке потеряют очень много рабочих мест, и, прежде всего, эти трудовые места будут ликвидированы за счёт трудовых мигрантов. Этот процесс будет характерен не только для Украины, но и других стран, в том числе и ЕС. Вернутся и поляки многие домой, и румыны, и болгары, которые работают в более западных странах.

Это будет характерно для всех экономик. Но есть экономики, где рынок труда недозаполнен. В Украине тоже в какой-то мере, особенно в сельском хозяйстве, но, условно говоря, рынок труда в США – это очень заполненный рынок, рынок, где мало трудовых ниш осталось. А рынок труда, например, в России – это недозаполненный рынок.

Поэтому я не исключаю, что украинцев из России вернётся очень мало, а из Европы и Северной Америки – больше. И многие украинцы, которые ездят на заработки, сейчас будут искать заработки уже где-то на Востоке – на других недозаполненных рынках, но на намного худших условиях, с более низкой оплатой», – рассказал Бортник.