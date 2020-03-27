27.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

Заробитчане вернутся на Украину отовсюду, кроме России – украинский эксперт




Многие вернувшиеся на Украину из ЕС и США заробитчане теперь будут искать заработки на других недозаполненных рынках труда на Востоке.

Об этом в эфире YouTube-канала «UKRLIFE» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается рынка труда, я думаю, что многим украинцам придётся вернуться в Украину и думать уже, как жить в Украине – на меньшие средства, в худших условиях.

Потому что рынки труда и в ЕС, и в Северной Америке потеряют очень много рабочих мест, и, прежде всего, эти трудовые места будут ликвидированы за счёт трудовых мигрантов. Этот процесс будет характерен не только для Украины, но и других стран, в том числе и ЕС. Вернутся и поляки многие домой, и румыны, и болгары, которые работают в более западных странах.

Это будет характерно для всех экономик. Но есть экономики, где рынок труда недозаполнен. В Украине тоже в какой-то мере, особенно в сельском хозяйстве, но, условно говоря, рынок труда в США – это очень заполненный рынок, рынок, где мало трудовых ниш осталось. А рынок труда, например, в России – это недозаполненный рынок.

Поэтому я не исключаю, что украинцев из России вернётся очень мало, а из Европы и Северной Америки – больше. И многие украинцы, которые ездят на заработки, сейчас будут искать заработки уже где-то на Востоке – на других недозаполненных рынках, но на намного худших условиях, с более низкой оплатой», – рассказал Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть