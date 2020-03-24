24.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Происшествия, Украина
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Заробитчане завезли коронавирус на Украину еще в январе – политик




Большинство украинцев уже могли переболеть коронавирусом, не зная этого, еще в начале года.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, вирус могли завезти украинские заробитчане во время зимних каникул, но тогда еще не было тест-систем, позволяющих выявить его в организме.

«Заметьте, ваш канал предупреждал об этом вирусе с начала января. У нас было достаточно времени подготовиться и не попасться врасплох. Хотя я, наверное, успокою половину – вдумайтесь, мы страна трудовых мигрантов, у нас порядка 10 миллионов трудятся заграницей. Как вы думаете, они на Новый год возвращались домой, к семьям?

Я думаю, что большая часть из нас уже давно этим переболела. У меня в семье болели родители очень сильно, сумасшедший был кашель и высокая температура две недели. Я очень надеюсь, что они уже этот период пережили и у них выработался иммунитет. Но я думаю, что таких людей много. Вспомните даже сюжет ТСН, как в конце года была вспышка вирусной инфекции. Так или иначе, я думаю, что это не вопрос нашего здоровья – это вопрос необследованности», – заявил Мураев.

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