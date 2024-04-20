Зарплаты бойцов СВО могут стать проблемой для рынка труда – экономист

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Рано или поздно участникам СВО придётся возвращаться домой, и снова привыкать к гораздо более низкооплачиваемым работам.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наблюдаем очень интересную трансформацию в том числе и на рынке труда. Он сейчас очень сильно перегрет.

А у нас есть дисбалансы, связанные с оплатой труда в части участников СВО, и возврат этих трудовых ресурсов на работу, где доходы в десять раз ниже, чем они сейчас получают, произведёт достаточно большое количество проблем на рынке труда», – сказал Кабаков.

Хотелось бы отметить, что российский рынок, рубль, являются заложниками той ситуации, которому мы сейчас имеем. Возврат к нормальному функционированию будет достаточно сложным», – подытожил экономист.