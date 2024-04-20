Зарплаты бойцов СВО могут стать проблемой для рынка труда – экономист

Максим Столяров.  
20.04.2024 09:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 868
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия


Рано или поздно участникам СВО придётся возвращаться домой, и снова привыкать к гораздо более низкооплачиваемым работам.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рано или поздно участникам СВО придётся возвращаться домой, и снова привыкать к гораздо более...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы наблюдаем очень интересную трансформацию в том числе и на рынке труда. Он сейчас очень сильно перегрет.
А у нас есть дисбалансы, связанные с оплатой труда в части участников СВО, и возврат этих трудовых ресурсов на работу, где доходы в десять раз ниже, чем они сейчас получают, произведёт достаточно большое количество проблем на рынке труда», – сказал Кабаков.

Хотелось бы отметить, что российский рынок, рубль, являются заложниками той ситуации, которому мы сейчас имеем. Возврат к нормальному функционированию будет достаточно сложным», – подытожил экономист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть