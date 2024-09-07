Зарплаты в РФ растут рекордными темпами. Курск не поколебал позиции Путина – киевские СМИ

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Вторжение ВСУ в Курскую область и оккупация ее приграничной части не повлияли на стабильность российской политической системы.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Ожидание, сдерживание, рутинизация. Такую тактику выбрал Кремль в отношении «курской буферной зоны» — контролируемой Вооруженными силами Украины части российской территории. При отсутствии достаточных резервов, в Москве рассчитывают на то, что украинские войска сами покинут Курщину из-за отсутствия у Киева необходимых сил и под воздействием ситуации на фронте на Донбассе. Поэтому российское командование бросает все силы на покровское и кураховское направления, постепенно оттесняя наши войска, в то время как на курском направлении россияне окапываются, ожидая, что украинские войска пробудут в Курской области не больше нескольких месяцев», – пишет издание.

Отмечается, что «оправившись от растерянности и шока», сегодня политико-военное руководство РФ «воспряло духом, а сам российский президент демонстрирует на публику уверенность».

«Да и зачем волноваться, если в президентском кабинете в Сенатском дворце ощущают вкус победы? Курская операция ВСУ не ослабила власть Путина и не дестабилизировала ситуацию в России, не привела к политическим протестам населения и бунту элиты», – признает автор публикации.

При этом рейтинг одобрения Владимира Путина, по данным ВЦИОМ, просел всего на 4,7% с начала августа и составляет на сегодня 72,4%. Ссылаясь на еще один опрос Левада-Центра (иноагент), «ЗН» указывает, что «российское общество в основном не винит российскую власть в нападении на Курскую область, большинство россиян поддерживают «специальную военную операцию» в Украине, хотя и число сторонников переговоров больше, чем число сторонников продолжения войны».

В статье говорится, что российское общество более чем довольно текущей социально-экономической ситуацией, а потому уровень поддержки СВО остается высоким.

«Столь высокие, как сегодня, темпы роста доходов и зарплат в российской экономике наблюдались прежде лишь в 2006–2008 годах. При этом российские аналитики связывают нынешний рост доходов не с фронтальным подъемом экономики, а с интенсивным ростом отдельных отраслей (прежде всего в сфере ВПК), простимулированных расширенными государственными расходами, и с перераспределением ресурсов от работодателей к работникам, что стало следствием острого дефицита на рынке труда», – признает автор материала.

По его словам, нет проблем и в политических элитах РФ, а «Путин все так же контролирует свое окружение, стоя над схватками между различными группами влияния».

«Но со временем конкуренция усиливается, а конфликты ужесточаются. Можно предположить, что увеличение числа непредвиденных для Кремля ситуаций (например, успехи украинской армии на Донбассе и международно признанной территории РФ) повысят возможность раскола в окружении Путина и народных протестов. Естественно, вероятность такого развития событий резко возрастет тогда, когда российская экономика начнет переживать по-настоящему тяжелые времена, а федеральный бюджет будет испытывать большой дефицит», – выражает надежду «ЗН».