Зарплаты в ВСУ урезали ради расходов на оболванивание «успехами» Зеленского

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Верховная рада отказалась сокращать расходы на «единый марафон новостей», который превратился в пиар-проект Владимира Зеленского на всех ведущих телеканалах Украины с жесткой цензурой под предлогом военного положения.

Депутат-порошенковец Николай Княжицкий возмутился, что в законопроекте о внесении изменений в госбюджет Украины на 2023 год предусмотрено продолжение финансирования в полной мере запущенного в начале СВО «телекамарафона», который превратился в круглосуточный пиар Владимира Зеленского.

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Он заявил, что «телемарафон» новостей имел смысл вначале боевых действий, поскольку люди были деморализованы, многие из них, в том числе журналисты телекомпаний, покидали Киев, однако сейчас все вернулись и работают в нормальном режиме.

«Давайте эти деньги отдадим украинским солдатам… В условиях, когда Вооруженные силы собирают донаты по всему миру, организуют платформы краудфандинга, здесь много есть волонтеров, мы берем государственные деньги, чтобы отдать… на пропаганду, которая вообще никому не нужна», – возмутился депутат.

Он призвал поддержать поправку, предусматривающую уменьшение расходов до показателей 2022 года.

Выступил и экс-спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков.

«Мы сейчас с вами наблюдаем уменьшение зарплат нашим войскам на фронте. По объективным причинам сегодня трудно – в бюджете денег нет. Но в этом проекте закона нашли деньги, но не для армии. В этом законопроекте нашли деньги, которые идут на финансирование Национальной комиссии по телерадиовещанию. Скажите мне, пожалуйста, сегодня некуда направить миллионы гривен?» – возмущался Разумков.

Однако в защиту расходов на нужды пропаганды выступила глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Она сослалась, что финансирование нужд Национальной комиссии по телерадиовещанию «является одним из условий нашего кандидатства и нашего будущего членства в ЕС».

В итоге в ходе голосования протесты пиарившихся на проблемах ВСУ депутатов поддержаны не были.