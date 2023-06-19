Зарплаты врачей и учителей в России нужно выровнять по принципу военных, – глава СПЧ

Анатолий Лапин.  
19.06.2023 14:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Медицина, Россия


Зарплата врачей и учителей в России должна быть выровнена на общефедеральном уровне, а не различаться в зависимости от успешности экономики того или иного региона.

Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зарплата врачей и учителей в России должна быть выровнена на общефедеральном уровне, а не...

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«У нас есть ошибочное решение, принятое давно, что зарплата врачей и учителей должна быть в два раза выше средней по региону. Чем беднее регион, тем меньше зарплата.

Появляется талантливый молодой доктор – конечно, он стремится уехать в тот регион, где зарплата больше. Качество жизни в этом регионе мы снижаем. Возникает обратная связь, и жизнь ухудшается в этих регионах.

Давайте попробуем сделать так с лейтенантами, которые закончили военные училища, и сказать: «Ты в Тыву поедешь, у тебя зарплата будет 20 тысяч, а ты будешь в Москве, в Генштабе, у тебя будет зарплата 100 тысяч». Скажут: «Вы же сумасшедшие».

А почему не так с врачами и учителями?» – считает Фадеев.

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