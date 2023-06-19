Зарплаты врачей и учителей в России нужно выровнять по принципу военных, – глава СПЧ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зарплата врачей и учителей в России должна быть выровнена на общефедеральном уровне, а не различаться в зависимости от успешности экономики того или иного региона.

Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У нас есть ошибочное решение, принятое давно, что зарплата врачей и учителей должна быть в два раза выше средней по региону. Чем беднее регион, тем меньше зарплата. Появляется талантливый молодой доктор – конечно, он стремится уехать в тот регион, где зарплата больше. Качество жизни в этом регионе мы снижаем. Возникает обратная связь, и жизнь ухудшается в этих регионах. Давайте попробуем сделать так с лейтенантами, которые закончили военные училища, и сказать: «Ты в Тыву поедешь, у тебя зарплата будет 20 тысяч, а ты будешь в Москве, в Генштабе, у тебя будет зарплата 100 тысяч». Скажут: «Вы же сумасшедшие». А почему не так с врачами и учителями?» – считает Фадеев.