Зарубежные компании не рискуют страховать жизни своих сотрудников даже во Львове

Игорь Шкапа.  
31.03.2023 16:57
  (Мск) , Киев
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Война, Галичина, Дзен, Украина, Финансы, Экономика


Ни один нормальный иностранный инвестор не станет сегодня вкладывать денег в бизнес на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Европейской правде (дочерний портал антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда» заявил украинский мультимиллионер, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Ни один нормальный иностранный инвестор не станет сегодня вкладывать денег в бизнес на Украине....

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«В настоящее время украинский евробонд торгуется с доходностью 50%. Это дефолтная история. То есть частных денег я не ожидаю вообще, к сожалению», – сказал Мазепа.

Он соглашается, что без западных инвестиций никакой истории украинского успеха не будет.

«60% бюджета финансируется западными партнерами. Я не верю ни в одного частного инвестора, который бы пришел из-за границы и вложил доллар. Одна из причин – цена украинского евробонда 50%. Я не исключаю, что могут быть какие-то случаи, когда кто-то скажет: «Хорошо, Украина, я рискну небольшой частью денег». Однако его ожидания по доходности будут 50%. Иначе просто пойди и купи евробонд», – добавил бизнесмен.

По его словам, он общается с крупнейшими держателями украинского долга и головными офисами иностранных компаний, работающих на Украине, и все они говорят, что с радостью посмотрели бы на расширение бизнеса в Украине при разумной цене.

«Что для них «разумная цена»? Напоминаю: доходность евробонда 50%. Если ты берешь вместе все эти три или четыре сценария, от супероптимистического до апокалиптического, позицию инвестиционного комитета, который может не пропустить такой вариант из-за рисков, то иностранный инвестор ожидает дисконт не менее 50%, а лучше 80%», – указывает миллионер.

Собеседник издания скептически относится к перспективам проталкиваемой правительством идеи страхования военных рисков.

«Ни одна западная страховая компания не даст такого продукта, как страхование военных рисков. Сейчас экономика Украины буквально страдает отсутствием западных специалистов: инженеров, геологов, любого, кто может собрать оборудование, помочь интеллектуально. Иностранцы едут сюда неохотно по двум причинам.

Во-первых, у них есть ограничения, запреты на поездки в зоны военных действий. Во-вторых, и это главное, никто из западных компаний не страхует жизнь иностранца, приезжающего хотя бы во Львов или Ужгород. А что говорить о больших, на десятки или сотнях миллионов долларов, страхованиях рисков по всей остальной территории?», – резюмировал Мазепа.

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