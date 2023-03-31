Зарубежные компании не рискуют страховать жизни своих сотрудников даже во Львове

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Ни один нормальный иностранный инвестор не станет сегодня вкладывать денег в бизнес на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Европейской правде (дочерний портал антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда» заявил украинский мультимиллионер, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

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«В настоящее время украинский евробонд торгуется с доходностью 50%. Это дефолтная история. То есть частных денег я не ожидаю вообще, к сожалению», – сказал Мазепа.

Он соглашается, что без западных инвестиций никакой истории украинского успеха не будет.

«60% бюджета финансируется западными партнерами. Я не верю ни в одного частного инвестора, который бы пришел из-за границы и вложил доллар. Одна из причин – цена украинского евробонда 50%. Я не исключаю, что могут быть какие-то случаи, когда кто-то скажет: «Хорошо, Украина, я рискну небольшой частью денег». Однако его ожидания по доходности будут 50%. Иначе просто пойди и купи евробонд», – добавил бизнесмен.

По его словам, он общается с крупнейшими держателями украинского долга и головными офисами иностранных компаний, работающих на Украине, и все они говорят, что с радостью посмотрели бы на расширение бизнеса в Украине при разумной цене.

«Что для них «разумная цена»? Напоминаю: доходность евробонда 50%. Если ты берешь вместе все эти три или четыре сценария, от супероптимистического до апокалиптического, позицию инвестиционного комитета, который может не пропустить такой вариант из-за рисков, то иностранный инвестор ожидает дисконт не менее 50%, а лучше 80%», – указывает миллионер.

Собеседник издания скептически относится к перспективам проталкиваемой правительством идеи страхования военных рисков.

«Ни одна западная страховая компания не даст такого продукта, как страхование военных рисков. Сейчас экономика Украины буквально страдает отсутствием западных специалистов: инженеров, геологов, любого, кто может собрать оборудование, помочь интеллектуально. Иностранцы едут сюда неохотно по двум причинам. Во-первых, у них есть ограничения, запреты на поездки в зоны военных действий. Во-вторых, и это главное, никто из западных компаний не страхует жизнь иностранца, приезжающего хотя бы во Львов или Ужгород. А что говорить о больших, на десятки или сотнях миллионов долларов, страхованиях рисков по всей остальной территории?», – резюмировал Мазепа.