Заседание ООН по Запорожской АЭС: Выпады США возмутили российскую делегацию

Новости Украины

Члены Совбеза ООН в очередной раз не смогли прийти к единому мнению по поводу событий на Украине. Так, на заседании, посвященном ситуации на Запорожской атомной электростанции, США и их сателлиты снова обвинили Россию в захвате украинской территории и возложили на Кремль ответственность за обстрелы электростанции. При этом американский представитель потребовал от РФ снять охрану ядерного объекта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С учетом безотлагательности ситуации, Россия должна незамедлительно последовать рекомендации генсекретаря Гутерриша и создать демилитаризованную зону в районе вокруг АЭС. Это позволит украинскому персоналу, который в настоящий момент вынужден работать, провести оценку ущерба, восстановить безукоризненное функционирование АЭС в плане безопасности. И эта демилитаризованная зона позволит группе МАГАТЭ выехать на объект, провести инспекцию, оценить техническую, физическую безопасность и функционирование гарантий, применительно к работе этой АЭС. Призываем Россию дать «добро» на визит МАГАТЭ на этот объект таким образом, чтобы соблюдался суверенитет Украины», – заявил представитель США, подчеркнув, что производимое ЗАЭС электричество является украинским.

Эти слова возмутили российскую делегацию.

«Мы услышали слова о том, что электричество Запорожской атомной электростанции принадлежит Украине. Мы бы хотели обратить внимание на то, что мы не слышали подобных слов от Секретариата – ни о замороженных на Западе российских финансовых активов или сирийской нефти, которую разворовывают американские власти, которые незаконно оккупируют часть территории Сирии», – ответил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что Россия не выступает против визита миссии МАГАТЭ на электростанцию:

«То, что киевский режим не прекращает атаки на станцию, – прямое следствие преступного попустительства со стороны его западных покровителей. На прошлом заседании ни у одной западной делегации не хватило решимости осудить обстрелы станции со стороны ВСУ и призвать киевский их прекратить. Не нашлось такой смелости и в европейских столицах, откуда лишь звучат абсурдные призывы к России прекратить некие недавние действия вокруг ЗАЭС. Такое впечатление, что наши коллеги существуют в какой-то своей параллельной реальности, в которой российские военные сами обстреливают станцию, которую охраняют, да еще и из американской системы… Мы с первого дня поддерживали усилия МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Гросси по организации миссии на ЗАЭС, сделали все возможное для того, чтобы визит экспертов агентства на станцию состоялся еще в июне, дав согласие на эту миссию. Тогда поездка сорвалась не по нашей вине… Ожидаем, что миссия МАГАТЭ все же состоится в ближайшее время и специалисты агентства смогут подтвердить реальную обстановку на станции. Мы готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов».

При этом, представитель Украины Сергей Кислица заявил, что итоги визита МАГАТЭ на атомную станцию должны быть в пользу Киева.

«Оккупанты обучили некоторых заложников тому, что они должны говорить, и что они должны показывать МГАТЭ. Поэтому очень важно провести миссию так, чтобы международное сообщество увидело реальную ситуацию, а не российскую театральную постановку. Крайне важно, чтобы миссия проходила: а) по запросу Украины, б) на украинском ядерном объекте, в) попадала под действие соглашения о применении гарантий между Украиной и МАГАТЭ».