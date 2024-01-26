Заседание Совбеза ООН по крушению Ил-76: Упущенный шанс российской делегации

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Заседание Совбеза ООН, собранного по настоянию России и посвященное крушению Ил-76 с украинскими военнопленными, оставило впечатление упущенного шанса. Увы, но представители МИД РФ не смогли воспользоваться моментом, когда Киев вторые сутки находится в ситуации информационного ступора и невнятно мямлит, отрицая первоначальные признания в ударах по самолету.

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Российские дипломаты на заседании Совбеза имели все шансы представить общественности новые убойные данные, доказывающие вину Киева, – в нынешней ситуации это бы разлетелось по мировым СМИ. Тем более, что к моменту начала мероприятия Следственный комитет выдал кадры с места крушения самолета, зафиксировав следы поражающих элементов на фюзеляже и разбросанные тела украинских военных с характерными татуировками.

Однако вместо этого российский представитель сразу упустил темп, потратив несколько минут на пикировку с ведущим заседание французом, доказывая, что тот в угоду НАТО и Киеву затягивал начало рассмотрения Совбезом крушения Ил-76. А затем прозвучал стандартный набор обвинений в накачке Украины вооружениями, косвенной вине США или Германии за сбитый транспортник в случае, если подтвердится удар «Патриотом» или «Ирис-Т», вине Украины за сбитый подобным образом малазийский «Боинг» над Донбассом, отказ Киева от договоренностей в Минске и Стамбуле, и т.д., и т.п.

«Интересно, как западная общественность теперь будет переваривать уничтожение ВСУ еще одного самолета?» – сказал зам российского постпреда в ООН Дмитрий Полянский.

Впечатлило ли это других участников заседания? США даже не сочли нужным сменить методичку и озвучили дежурные тезисы:

«Мы собрались здесь, поскольку президент Путин решил вторгнуться на территорию другого суверенного государства, стереть Украину с карты земли и поработить ее народ. Это война может закончиться сегодня, если Россия выведет свои силы с международно признанной территории Украины».

Почти слово в слово это же повторили делегаты от Великобритании, а затем – и все выступающие следом сателлиты англо-саксов. Вот, например, позиция Японии:

«Многочисленные невинные украинцы погибают из-за неизбирательных ударов РФ. Будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

И даже представитель Китая отделался стандартным призывом «постепенно возобновлять переговоры, добиваться де-эскалации путем политических решений», а не поставками оружия.

«Китай всегда стоял на стороне мира и диалога. Мы хотим сохранять коммуникацию со всеми сторонами», – сказал посланник Пекина.

Зато Украина, избегавшая до заседания Совбеза ООН четкой позиции по крушению Ил-76, на этот раз перешла в атаку на Россию, явно воодушевившись поддержкой Запада и слабой подготовкой российской делегации к заседанию.

Чиновница от МИД Украины объявила, что подобными самолетами якобы обычно доставляются ракеты для ударов по Харькову, а потому ВСУ имели право его сбивать в 30 км зоне от границы, причем, якобы Москва не предупреждала о доставке пленных по этому маршруту (на самом деле, это ложь – вчера Россия несколько раз подчеркивала, что Киев был проинформирован о доставке пленных, и это – стандартный их маршрут).

«Белгородская область превращена в место, откуда обстреливают Харьков, любое государство будет предпринимать меры для защиты… По законам ведения войны военно-транспортные самолеты являются легитимной военной мишенью».

В заключение прозвучала угроза добиться от России выплаты репараций по итогам конфликта.

Российский представитель Полянский после выступления украинки потребовал возможности комментария.

«По всей видимости, установка, которую получила моя коллега, – продолжать врать и выгораживать киевский режим», – сказал он.

Казалось, что теперь-то, выслушав заготовку Киева, Полянский примется методично разоблачать ложь Киева по ситуации с ударом по Ил-76, но вместо этого МИДовец начал подробно расписывать фальсификацию Западом и украинскими властями дела о крушении малазийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.

У западников, сумевших навязать свою повестку и фактически заболтать ЧП с крушением Ил-76, не было никакой необходимости развивать спор с российским представителем – и заседание спешно было прекращено под предлогом того, что все желающие смогли выступить.