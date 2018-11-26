Заседание Верховной Рады по военному положению началось со скандала

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Экстренное заседание Верховной Рады, где депутаты должны одобрить или отклонить указ Петра Порошенко по введению военного положения, началось со скандала – представители фракции Олега Ляшко окружили трибуну и начали скандировать «Перерыв!».

Ляшковцы требуют вводить военное положение, но не отменять выборы президента, которые должны были пройти 31 марта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ляшко заявил, что отмена выборов будет означать попытку Порошенко «узурпировать власть». Он потребовал, чтобы время военного положения было сокращено с 60 до 30 дней, был разорваны дипломатические отношения с РФ и национализировано российское имущество, но при этом не ограничивались права граждан.

Спикер Андрей Парубий, несмотря на крики протеста ляшковцев, зачитал вступительное слово с обвинениями в адрес России об открытой агрессии, после чего объявил перерыв на 10 минут.

Причина шума, поднятого Ляшко, – банальные торги, пояснила в своем блоге бежавшая из Крыма блогер Елизавета Богуцкая, ныне – член команды изгнанного из Украины Михаила Саакашвили.

«Ляшко «требует» консультаций с президентом. Видимо, хочет уточнить сумму своего финансового участия в голосовании за военное положение», – поясняет Богуцкая.