Заселим весь Донбасс вооружёнными до зубов рагулями-нацистами – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
26.01.2023 18:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


После захвата Донбасса Киев будет решать демографические проблемы этих территорий заменой местного населения на боевиков вооружённых формирований Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Валентин Гладких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После захвата Донбасса Киев будет решать демографические проблемы этих территорий заменой местного населения на...

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«Новейшая история Луганской и Донецкой областей – это деиндустриализация, депопуляция и криминализация всех отношений.

Поэтому, если надо будет что-то отстраивать, например, Мариуполь, это означает, что туда будут перемещаться огромные массы рабочей силы. Там будет работа и зарплата. Это серьёзно изменит демографический состав тех территорий», – мечтает Гладких.

Политолог подчеркнул, что решение демографической проблемы Донбасса Киев отдаст вооружённым нацистам.

«Продолжительное время после войны на тех территориях будет размещаться значительная сила вооруженных сил. Они также внесут свою лепту в изменение демографической ситуации, если можно так сказать», – резюмировал он.

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