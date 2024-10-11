Заселить степи Украины колониями немцев и сербов – России придётся вспомнить опыт Екатерины

Нейтрализация Украины – это единственный вариант, устраивающий Россию. Об этом на телеканале «Крым 24» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если до 2014 года или даже до 2022 кто-то мог испытывать какие-то иллюзии, что можно на Украине назначить адекватную власть, то сейчас на Украине просто не осталось людей, чтобы можно было восстановить экономику, и она могла как-то возродиться. Речь о том, что кто это будет содержать и возрождать. Запад это делать не собирается. Поэтому перед нами встает вопрос: как мы будем добивать Украину, и каким образом мы будем уворачиваться от почётной миссии заплатить за всё», – отметил эксперт.

Дело не столько в деньгах, сколько в коллективном ресурсе.

«Мы не случайно начали менять эмигрантскую политику, ориентироваться не на пространство бывшего Советского Союза, где вроде как братские народы живут, а на тех, кого не устраивает жизнь на Западе, на людей общей с нами христианской культуры. Это могут быть немцы французы, какие-то норвежцы или датчане, а ещё лучше сербы, болгары греки, которые хотят перебраться в более адекватную страну. Несмотря на то, что сейчас речь идёт пока что о каких-то маленьких ручейках, но в целом мы пытаемся организовать достаточно полноводную реку миграции», – считает эксперт.

Он напомнил, что в XVIII веке Екатерина мигрантами заселяла Новороссию, чтобы освоить огромный пустынный край, безводную степь. И через некоторое время там колосились поля, цвели сады.

«Сейчас перед нами стоит примерно схожая задача – мы не можем сейчас оставить там чёрную нарко-оружейную дыру. Мы не можем оставить это во власти Запада. А, с другой стороны, мы не можем это все своими силами освоить – нас слишком мало, и у нас слишком много проблем. У нас недостаточно ресурсов, чтобы всё закопать на Украине. И вот эта проблема, которая перед нами стоит: каким образом после СВО чужим потом и кровью освоить нашу новую территорию», – заключил Ищенко.