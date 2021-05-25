Защищаешь Протасевича – отбеливаешь терроризм

25.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Реакция либеральной общественности на посадку в Белоруссии самолёта и задержание в аэропорту Минска одного из основателей телеграм-канала NEXTA, координатора цветной революции Романа Протасевича, предсказуема: Америка, ЕС и «незалежная» Украина требуют (!) освободить «первого в истории журналиста-терроритса». Опять налицо – двойные стандарты.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Протасевич во время украинского Евромайдана на месте сноса памятника Ленину

Коллективный Запад практически единогласно твердит о том, что «режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко угрожал сбить и захватил пассажирский самолёт». Естественно, к антибелорусскому хору «демократичных» государств присоединились и Зе-власти, не имеющие ни собственного мнения, ни удельного политического веса. Глашатать и действовать, как «партнёры» – удел марионеток, находящихся у руля Украины.

Одна за другой европейские страны (Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Франция) запретили авиасообщение через воздушное пространство Белоруссии. Поэтому пан Зеленский действует по тем же лекалам: вслед за «развитым» коллективным Западом, «незалежный» Зе-президент поручил Кабмину Украины отработать решение по запрету пролета судам украинской регистрации на и через территорию Беларуси. А в пресс-службе Международной организации гражданской авиации (ICAO) заявили, что «принудительная посадка в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из Греции в Литву, может противоречить Чикагской конвенции». То есть предотвращение теракта (ведь самолёт, который, вероятнее всего был заминирован, мог взорваться над белорусской столицей, что принесло бы сотни жертв) – это противоречие документу, устанавливающему основные принципы работы международной авиации???

Дивным образом многие мировые политики, обвиняющие Лукашенко, забыли, как в 2013 году «демократичная» Америка посадила в Австрии самолёт президента Боливии Моралеса. Тогда американские правители заподозрили Моралеса в том, что на борту его лайнера находится не бомба(!), не террористы(!), а Эдвард Сноуден – американский программист, бывший сотрудник ЦРУ, находящийся в бегах. То есть воздушное судно не было заминировано и не представляло собой никакой угрозы человеческим жизням. Просто Америке позарез нужен был Сноуден, предоставляющий личный интерес для американской верхушки. В далёком 2013-м, негативных заявлений в адрес американских властей, которые сегодня «из каждого утюга» адресуются Лукашенко, мы не услышали, и немудрено, ведь Штаты – «образец мировой свободы и правды».

Что тогда говорить о «незалежной» постмайданной Украине, служба безопасности которой в 2016 году развернула самолёт «Белавиа» с 136 пассажирами и 6 членами экипажа на борту, следовавшего по маршруту Киев – Минск? 21 октября 2016 года, спустя 20 минут полёта Боинга 737-800, командиру воздушного судна поступило указание от диспетчера управления воздушного движения районного центра «Киев» о немедленном возврате самолёта. Без объяснения каких-либо причин! В случае неповиновения украинская сторона грозилась поднять в воздух боевую авиацию. В аэропорту Киева СБУшники сняли с борта гражданина Армении Армена Мартиросяна, повторно досмотрев его вещи. Ничего не обнаружив, мужчину отпустили. Выходит, украинским «жовто-блакытным» беспредельщикам дозволено курировать полёты воздушных судов по прихоти их «незалежных» царьков? Поэтому Зеленскому и его пособникам вообще рекомендую помалкивать и не подавать визга в отношении самолёта, который экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту.

На текущий момент мы наблюдаем комплексные информационные удары коллективного Запада по Лукашенко, и, естественно, по России, ведь в Брюсселе начинают приписывать в «виновники» инцидента Российскую Федерацию. К примеру, власти Великобритании из-за задержания Протасевича предлагают ввести санкции против Северного Потока-2 и остановить транзит газа по трубопроводу Ямал-Западная Европа, который идёт через Белоруссию. И здесь уместно вспомнить, что до завершения строительства первой нитки СП-2 остаётся порядка 13 км, а США отказались от санкций против Северного Потока-2. То есть, нужен новый повод для их ввода?

Глобальная атака «правильных» стран на репутацию Лукашенко обусловлена и стабилизирующейся в Белоруссии ситуацией с так называемым «беломайданом». Западным кураторам нужен информационный повод для активизации протестов против «плохого» Батьки. Между тем, согласно Международной Конвенции гражданской авиации, любая страна, на территории которой проходит полёт, имеет право давать пилоту воздушного судна обязательные инструкции к исполнению. Поднятие военного борта с целью сопровождения воздушного судна для посадки – исключительное право Верховного главнокомандующего Белоруссии.

Белорусские власти показали отличную работу пресечения диверсионно-террористической группировки, угрожающей безопасности Белоруссии и, в том числе, всей Европы. Интересно, что, находясь в СИЗО, Роман Протасевич дал признательные показания по поводу организации массовых беспорядков в городе Минске. То есть, защищая NEXTA и его сотрудников, Европа и Америка рискуют подмочить свою «незапятнанную» репутацию «борцов» с мировым терроризмом.

Протасевич в рядах нацистского украинского батальона Азов