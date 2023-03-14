«Защищаете омерзительные действия ваших подопечных!» – Небензя в ООН отчитал англосаксов
Совет безопасности ООН провёл заседание, которое было посвящено ситуации на Украине, где марионеточный прозападный режим развернул волну репрессий против русскоязычных граждан, осмеливающихся выступать с осуждением этноцида.
Мероприятие было организовано по запросу России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В начале заседания перед собравшимися выступил бывший политзаключенный – освобожденный по обмену киевский журналист Кирилл Вышинский, а также его коллега Дмитрий Василец, которому также довелось провести месяцы в застенках СБУ после работы на Донбассе.
Они рассказали, как с 2014 года на Украине систематически совершались преступления, включая массовые убийства, разжигалась русофобия и ненависть к России.
«Сегодня на Украине системно, в образовании, религии, быту, насаждается культура ненависти ко всему русскому, русским, русскоязычным, и всем, кто так или иначе связывает себя с Россией. Эта идеология должна, по глубинному замыслу её авторов, не только возбуждать ненависть, но и привести к уничтожению всех русских и русскоязычных, включая членов их семей и детей. К этому прямо призывают в украинском телеэфире, интернет-пространстве и соцсетях», – сказал Вышинский.
В защиту бандеровского режима выступил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.
«Вред и ущерб русским и российской культуре, прежде всего, является результатом российской политики. Поэтому если вы обеспокоены вредом для русских, прежде всего, должны быть обеспокоены политикой российского государства», – начал американец, после чего начал обвинять РФ в попытках «геноцида украинского народа».
Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что без изменения киевского политического режима будет невозможно добиться прочного мира в Европе.
«Мы созвали сегодняшнее заседание не для того, чтобы поговорить о внутренних проблемах Украины. Зашкаливающая русофобская кампания в этой стране, развязанная кликой Зеленского, самым непосредственным образом угрожает миру и безопасности. Потому что в подобных условиях никакой мир и добрососедские отношения с Украиной невозможны в принципе.
Мы хотели и хотим от наших украинских соседей всего лишь соблюдения элементарных прав и свобод, за уважением которых наши западные коллеги так рьяно следят у себя дома. Только для Украины у них другие стандарты.
Хочу спросить наших швейцарских соседей – для того, чтобы быть швейцарцем, нужно отказываться от итальянской, французской или немецкой идентичности? Они угрожают целостности вашей нации? А если нет, то где ваша критика того, что творят с русскими киевские власти? Надеемся, вы своими действиями дадите честный ответ.
Долгосрочный и устойчивый мир в Европе на русофобии не построишь. Хотим, чтобы вы это ясно осознавали. Надеюсь также, что вы нас избавите сегодня от выслушивания аргументов в духе «Вы сами виноваты». Русофобия на Украине начала развиваться задолго до 24 февраля 2022 года.
Защищая омерзительные действия ваших подопечных и выдавая их за реакцию на наши действия, вы не только унижаете сами себя, но и девальвируете свои пресловутые высокие стандарты и ценности, и создаёте риск деградации в ваших обществах до низменных киевских стандартов», – сказал дипломат.
Небензя отметил, что высказанные Тимоти Снайдером обвинения не имеют никаких доказательств.
Хитрее решил действовать представитель Британии.
«От имени Соединённого Королевства я хочу сказать на русском языке.
Мы не русофобы. У нас есть исторические отношения. Мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, историю и литературу», – сказал он по-русски.
И после такой примирительной речи сразу перешёл к обвинениям России.
«Мы не хотим, чтобы Россия потерпела крах как государство, как иногда утверждает российская делегация. Совсем наоборот. Мы хотим, чтобы Россия была процветающим и стабильным государством. Просто таким государством, которое не пытается аннексировать территорию своих соседей и незаконно вторгаться на их территорию. Этого хочет и Украина, и все мы. Это мир в соответствии с Уставом ООН.
Проблема современной Украины создана не с русофобией, а с желанием президента Путина аннексировать территорию суверенного государства», – сказал английский дипломат.
Его поддержали представители Японии, Эквадора, Албании, Мальты, Швейцарии, Франции, США, которые потребовали «немедленно вывести российские войска».
Другие же страны, в том числе и Китай, заняли нейтральную позицию, в обтекаемой форме призвав все стороны к миру. Пекин же вспомнил о предложенном ими «мирном плане», и снова выразил готовность участвовать в разрешении конфликта.
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