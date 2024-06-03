«Защищать каждый дюйм НАТО»: воинственный Шольц и муляжи гробов в Париже

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Воинственный немецкий канцлер Олаф Шольц сделал целый ряд радикальных заявлений на прошедшем в Бранденбурге Восточногерманском экономическом форуме. По словам канцлера, «разговор с Россией будет успешным только с позиции силы».

По его словам, «поскольку угроза со стороны России будет сохраняться», немецким правительством было решено перебросить в прибалтийские лимитрофы дополнительные войска, чтобы в будущем «разместить там на постоянной основе целую бригаду», что станет первым таким случаем в истории бундесвера. Подобный разворот в политике безопасности был необходим, чтобы продемонстрировать Москве готовность НАТО к защите», приводит слова канцлера местное n-tv.

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Шольц также заверил, что НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории, если это потребуется: «Поэтому очень важно, чтобы страны Балтии могли полностью полагаться на союзников по НАТО, которые бросятся на их защиту в случае российского нападения», – резюмировал канцлер Германии.

В унисон с главой правительства запела и председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам «российское нападение на Германию» уже якобы началось. Доказательствами она считает кибератаки, шпионаж и миграционный кризис на границах ЕС. «Если Путин добьется успеха в Украине, он продолжит свои набеги. Если Путин почувствует, что время пришло, он нападет и на страны Балтии», – пугает она.

В качестве ответа со стороны ФРГ на «путинские происки» Шрак-Циммерман предложила «активировать» 900 тысяч резервистов из-за якобы угрозы со стороны РФ: «Путин готовит свой народ к войне и настраивает его против Запада. Мы должны как можно быстрее стать способными защитить себя», – заявила депутатка в интервью изданиям медиагруппы Funke.

«Если бы мы смогли привлечь хотя бы половину из этих 900 тысяч с их опытом в качестве резервистов, это было бы невероятным преимуществом», – считает Штрак-Циммерман. Но есть проблема: резервистов сначала нужно будет зарегистрировать, а в бундесвере десятилетиями не регистрировали солдат, ушедших с активной службы в резерв и, похоже, растеряли такие административные навыки..

Поддержал идею и союз резервистов ФРГ: «У нас есть большой потенциал среди резервистов. Многие даже вызвались добровольцами. К сожалению, в последние годы бундесвер не учитывал этого», – сказал председатель союза Патрик Зенсбург в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Тем временем значительная часть европейцев по-своему воспринимает эти милитаристские призывы политиков. Как пишет агентство RFI, в Париже, прямо возле Эйфелевой башни неизвестные поставили пять гробов, накрытых французским флагом, с надписью «Французские солдаты, погибшие в Украине».

После вмешательства полиции выяснилось, что внутри гробов были мешки с гипсом. Инцидент расследуется как возможное вмешательство иностранного государства в дела Франции, говорится в публикации Международного французского радио.

Авторы перформанса задержаны. Среди них – граждане Украины, Болгарии и Германии. Мотивы этого антивоенного «интернационала» сейчас устанавливаются. Но французские СМИ уверены, что это акция связана с намерениями Макрона отправить в Украину французских военных.