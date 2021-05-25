Защищать косовского военного преступника будет адвокат, отмазавший хорватского палача

25.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Судья Специального суда по Косово в Гааге одобрил ходатайство экс-«президента» Косово и полевого командира Хашима Тачи, согласно которому защищать его будет адвокат Грегори Кихо.

Ранее Кихо защищал в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ) хорватского генерала Анте Готовину, которому грозил 24-х летний срок, но тот, в итоге, был оправдан.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сегодня судья заявил, что он одобряет досрочное отстранение прежнего адвоката Хашима Тачи – Дэвида Хупера, и приказывает Секретариату суда немедленно назначить Кихо главным защитником военного преступника. Судья также велел Хуперу оказать всю необходимую помощь новому адвокату при передачи дел, а также продолжить соблюдать кодекс профессионального поведения после прекращения функций главного адвоката Тачи. Бывшего командира «Армии освобождения Косово» помимо отстраненного Хупера также защищали еще четыре юриста – Дастид Паласка, Самуэль Блом-Купер, Пьер Ричард Проспер и Софи Менегон.

Ранее Грегори Кихо защищал в МТБЮ хорватского генерала Анте Готовину, которого обвиняли в массовых убийствах сербов и жестоком обращении с военнопленными. Сам Готовина имел за собой довольно скверный послужной список – в 16 лет эмигрировал из СФРЮ в Францию, вступил в Иностранный легион, в составе которого участвовал в карательных акциях в черной Африке, затем в секретных операциях на территории Латинской Америки, во самой Франции был судим за ограбление ювелирного магазина, вымогательство и похищение с целью выкупа.

Ему удалось бежать из страны, а в 1991 году вступить сформированную из нацистов и отбросов общества Национальную гвардию Хорватии (ZNG). После преобразования нацгвардейцев в вооруженные силы страны быстро пошел по карьерной лестнице, участвуя в военных операциях против Республики Сербская Краина и Республики Сербская. Был назначен командующим Сплитским военным корпусом, играл ведущие роли в военных операциях «Лето 95», «Буря» и «Мистраль», штурмовал столицу РСК – Книн. В ходе этих операций проводились массовые этнические чистки сербского населения. В 2011 году Готовина были приговорен к 24 годам лишения свободы, однако уже в 2012-м полностью оправдан и выпущен на свободу. В Хорватии генерала встречали как народного героя.

Напомним, что Хашима Тачи, а также его близкого подельника Кадри Весели и других представителей верхушки «Армии освобождения Косово», после войны занявших места в рядах политической элиты края, обвиняют в совершении ряда преступлений против человечности и военных преступлениях, включая убийства, похищения, насильственное удерживание и пытки.