Защищавший Донбасс с первого дня войны боец ДНР умер, «сгорев» на боевом посту

01.09.2021 02:33 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Прослуживший с первого дня войны на Донбассе в составе нескольких подразделений армии ДНР боец с позывным «Тагил» буквально «сгорел» на боевом посту, скончавшись накануне на позициях защитников республики.

Об смерти бойца на своей странице в «Facebook» сообщила корреспондент «Комсомольской правды» Ольга Жукова.

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«Тагил умер. Зовут Саша. Тагил умер 28-го августа. Был на посту в районе Докучаевска. Пришла смена, а он мертвый. Не убит, а умер. Сослуживцы другие сообщили… Раньше он участвовал в боях за аэропорт – в составе батальона «Сомали»… Сам из Краматорска. Как и все пошли. С самого начала. Его брат здесь… Тоже служит», – рассказала журналистка.

Сослуживцы запомнили «Тагила» как хорошего автомеханика – до войны он работал дальнобойщиком. В рядах защитников Александр служил механиком-водителем БМП, пехотинцем, старшим стрелком, ходил в разведку.

«Работящий. Никогда не косил от работы. Смелый был. Мне он помог хорошо – он вылез на бруствер окопа и в полный рост косил траву, чтоб нам видно, куда стрелять. Он тогда оставил мне две травинки, по котором в ночи ввел прицеливание по двум точкам укропов», – поделился воспоминаниями о «Тагиле» один из сослуживцев.

Однако за более чем семь лет службы с самого начала войны «Тагил» не получил ни одной награды. Александра похоронили на Иверском кладбище.