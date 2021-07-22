Защищавший монахиню серб вышел из косовской тюрьмы благодаря сербам Черногории
Серб из Черногорской Подгорицы Ристо Йованович, арестованный «косовской полицией» 28 июня в день памяти Героев Косово Поля в Газиместане вышел на свободу.
На свободе Йованович оказался после того, как партия сербов Черногории «Демократический Фронт» внесла за него залог в размере 6 тысяч 700 евро.
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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», косовский «суд» все-таки приговорил Йовановича к шести месяцам тюремного заключения за «разжигание розни и нетерпимости». Но с возможностью замены тюремного заключения штрафом в размере 6 тысяч 700 евро и запретом на въезд в Косово в течение следующих пяти лет. С последним согласились адвокат и семья Йовановича. Залог за осужденного внесла партия черногорских сербов «Демократический Фронт».
«Ристо Йованович верен косовской клятве, как и все сербы в Черногории, и поэтому мы обязаны помочь ему выйти на свободу и вернуться в Черногорию», – прокомментировал внесение залога один из лидеров «ДФ» Андрия Мандич.
Напомним, что вступившийся за православную монахиню, которую обыскивали у входа к Газиместану (памятнику Героям битвы на Косовом поле) серб Ристо Йованович из черногорской столицы Подгорицы был схвачен так называемой «полицией Косово».
После чего на него возбудили дело за то, что он, как говорится в постановлении суда, якобы «намеревался спровоцировать раздор и нетерпимость между этническими общинами во время празднования Видовдана в Газиместане».
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