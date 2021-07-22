Защищавший монахиню серб вышел из косовской тюрьмы благодаря сербам Черногории

22.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Серб из Черногорской Подгорицы Ристо Йованович, арестованный «косовской полицией» 28 июня в день памяти Героев Косово Поля в Газиместане вышел на свободу.

На свободе Йованович оказался после того, как партия сербов Черногории «Демократический Фронт» внесла за него залог в размере 6 тысяч 700 евро.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», косовский «суд» все-таки приговорил Йовановича к шести месяцам тюремного заключения за «разжигание розни и нетерпимости». Но с возможностью замены тюремного заключения штрафом в размере 6 тысяч 700 евро и запретом на въезд в Косово в течение следующих пяти лет. С последним согласились адвокат и семья Йовановича. Залог за осужденного внесла партия черногорских сербов «Демократический Фронт».

«Ристо Йованович верен косовской клятве, как и все сербы в Черногории, и поэтому мы обязаны помочь ему выйти на свободу и вернуться в Черногорию», – прокомментировал внесение залога один из лидеров «ДФ» Андрия Мандич.

Напомним, что вступившийся за православную монахиню, которую обыскивали у входа к Газиместану (памятнику Героям битвы на Косовом поле) серб Ристо Йованович из черногорской столицы Подгорицы был схвачен так называемой «полицией Косово».

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После чего на него возбудили дело за то, что он, как говорится в постановлении суда, якобы «намеревался спровоцировать раздор и нетерпимость между этническими общинами во время празднования Видовдана в Газиместане».