Защищая кума от тюрьмы, Луценко в нарушение УПК закрыл дело о госизмене Порошенко

17.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в нарушение норм УПК закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене экс-президента Петра Порошенко, который рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввёл, с целью сохранения власти, военное положение, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале инициатор уголовного преследования Порошенко, украинский юрист Анлрей Портнов.

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“Мы немедленно обжалуем это в суде и заставим расследовать дело через публичные и судебные механизмы. А пока, как и обещал, сообщаю, что причастными к решению о закрытии дела являются Луценко и его новый заместитель Кизь. Вы точно оба не будете работать в новой прокуратуре. Мы вас вывернем наизнанку”, – пригрозил Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее организованные партией Порошенко молодчики захватили офис Государственного бюро расследований и устроили там дебош, требея “прекратить репрессии” в отношении экс-президента. Правоохранительные органы оказались бессильны предотвратить нарушение общественного порядка.

Также Порошенко не явился на допрос в ГБР, проигнорировав повестку. В связи с чем в ведомстве заявили о намерении повторно провести допрос экс-гаранта уже после выборов.

“Прогнозирую новую повестку и решение о принудительном приводе. Фигурант должен не только объяснить следствию, как он крал деньги у армии и отмывал их в офшорах, но и пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его прямому указанию тысячи украинцев. Ему нужно обязательно пройти через допросы, обыски, аресты активов и меру пресечения. Он должен жить и постоянно думать о тюрьме, – посадят или не посмеют, отнимут имущество или не смогут, обнаружат ли новые счета, куда придут с обысками и как поведут себя его партнеры и соучастники после первых задержаний”, – написал в телеграм-канале Андрей Портнов, комментируя ситуацию.

В настоящее время против Порошенко открыты и расследуются 8 уголовных дел.