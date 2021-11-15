Защита Барабанщикова не исключает политической составляющей его ареста

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил меру пресечения в отношении бывшего главы УСП Алексея Барабанщикова в виде лишения свободы до 9 января 2022 года. Барабанщикова подозревают в правонарушении по статье 165 УК РФ «о причинении имущественного ущерба».

Версия следствия гласит, что Барабанщиков и сотрудники «КСП Красносельского района» обеспечили победу комбината в торгах путем предварительного сговора. Бывший глава УСП эти обвинения отвергает. Защита чиновника заявила, что намерена допросить высокопоставленных лиц исполнительной власти Петербурга.

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Так, адвокат Барабанщикова Антон Цирит отметил, что суд не стал принимать во внимание доводы защиты о выборе более мягкой меры пресечения, и отправил Барабанщикова в СИЗО вместо домашнего ареста.

Цирит подчеркнул, что деятельность Барабанщикова была прямо связана с поручениями губернатора Александра Беглова, от которого исходили указания как о централизации закупок в сфере социального питания, так и об укрупнении лотов с последующим проведением торгов комитетом по госзаказу. Такие нововведения не понравились другим комбинатам питания, так как позиция Барабанщикова мешала им устраивать картельные сговоры.

«Вообще, назначением Барабанщикова на пост были недовольны некоторые игроки рынка социального питания, были недовольны той принципиальной и открытой политикой, которую он проводил на должности начальника управления. Ему неоднократно поступали намеки на необходимость уволиться, но он этого не сделал, и единственным способом его убрать стало уголовное дело», – подытожил адвокат.

Цирит отметил, что, возможно, сторона защиты вскоре подаст ходатайство о допросе должностных лиц петербургской администрации в рамка данного дела, вне зависимости от их статуса.

В СМИ уже публиковали подробности допроса главы комитета по госзаказу Александра Жемякина, который подтвердил, что решение о централизации закупок и укрупнении лотов исходило от Беглова. Барабанщиков тоже вносил предложения по новой системе работы рынка соцпита, однако делал это исключительно в вопросах качества питания.

В экспертном сообществе отмечали, что уголовное преследование Барабанщикова связано с ранее опубликованным интервью, где бывший глава УСП честно рассказал о коррумпированности рынка соцпита и критиковал Смольный за бездействие. Адвокат Барабанщикова считает, что в этом деле есть политическая составляющая.