Защита Донбасса не нарушает международное право – Путин сослался на косовский прецедент

Действия России на Донбассе полностью соответствуют международному праву.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам президента, Россия решила закончить конфликт на Донбассе вооруженным путем после безуспешных попыток сделать это мирно.

«Россия после многократных попыток решить этот вопрос мирным путём приняла решение ответить зеркально, как действовал наш потенциальный противник, — вооружённым путём. Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе. В конечном итоге это приведёт к укреплению нашей страны и изнутри, и её внешнеполитических позиций», – заявил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что республики Донбасса имели право объявить о своей независимости с точки зрения устава ООН.

«Это право подтверждено соответствующим решением суда ООН применительно к Косово, прецедент. Если они это сделали, мы и всякая другая страна имеют право их признать? Имеют. Мы признали. Если мы их признали, мы можем заключить с ними международный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи? Конечно, можем, мы заключили.

Там определённые обязанности лежат на российской стороне, оказывать им помощь в том числе в случае агрессии — в данном случае агрессия со стороны киевского режима», – резюмировал российский лидер.