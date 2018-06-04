04.06.2018, Севастополь, Виктор Орлов

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Защита лидера «Русского блока» добилась успеха

Защита лидера «Русского блока» Геннадия Басова, который уже около трех лет находится за решеткой, заявила о том, что ей удалось добиться регистрации заявления о провокации взятки.

Об этом говорится в заявлении защитника политика Павла Волкова.

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«Только через два с лишним года и только после многочисленных обращений в суд, удалось зарегистрировать заявление о преступлении на правоохранителей, которые пытались осуществить провокацию взятки и сфабриковать уголовное дело против лидера «Русского блока» Басова Г.А.

Многие СМИ подробно освещали судебный процесс и по его итогам выпущен документальный фильм, подробно информирующий общественность о том, как в Севастополе осуществляется правосудие.

Обвинение Басова в коррупционных преступлениях развалилось. Приговор Басову вышестоящим судом был полностью отменен, так как было установлено, что он не совершал никаких преступлений против интересов государственной службы», – отмечает Волков.

Он выразил надежду, что «многолетняя возня вокруг уголовного дела Басова» завершится, и политик будет оправдан.

Напомним, что Басов уже около трех лет находится за решеткой. Изначально он был арестован по обвинению в вымогательстве взятки. Впоследствии суд смягчил приговор Басову, переквалифицировав дело с коррупции в покушение на мошенничество.

Соратники политика считают, что он стал жертвой провокации после того, как попытался ликвидировать сформированные еще в украинские времена «черные» схемы на рынке ритуальных услуг Севастополя.

Сторона защиты добивается полного оправдания политика и отмены приговора, который соратники Басова называют «вынесенным по сфальсифицированному обвинению».