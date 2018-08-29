29.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Украина
Просмотров:

Защита Надежды Савченко просила отправить ее под домашний арест, пусть даже с электронным браслетом



Адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко попросили Шевченковский райсуд Киева изменить ей меру пресечения с содержания под стражей под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на УНН.

Пребывание под стражей адвокаты просят заменить чем-то более «более мягким», например, «на домашний арест с использованием электронного средства контроля». Также суду передали несколько десятков заявлений от граждан, готовых взять Савченко на поруки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на 2 месяца, до 10 сентября. Апелляционный суд это решение оставил в силе.

29 августа Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения.

Савченко обвиняют в подготовке террористического акта в здании Верховной Рады, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него имеются неопровержимые тому доказательства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть