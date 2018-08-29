Защита Надежды Савченко просила отправить ее под домашний арест, пусть даже с электронным браслетом

29.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко попросили Шевченковский райсуд Киева изменить ей меру пресечения с содержания под стражей под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на УНН.

Пребывание под стражей адвокаты просят заменить чем-то более «более мягким», например, «на домашний арест с использованием электронного средства контроля». Также суду передали несколько десятков заявлений от граждан, готовых взять Савченко на поруки.

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Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на 2 месяца, до 10 сентября. Апелляционный суд это решение оставил в силе.

29 августа Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения.

Савченко обвиняют в подготовке террористического акта в здании Верховной Рады, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него имеются неопровержимые тому доказательства.