Защита русских доведёт армию РФ до Киева и Варшавы в считаные дни – эксперты

04.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Формулировка Совфеда о защите жизней российских граждан с применением войск не обусловлена их количеством, а значит, масштабы её распространения могут быть ограничены лишь геополитической целесообразностью.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев live» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Совет Федерации в 2014 году давал разрешение на применение российских войск, там была одна формулировка очень важная – для защиты жизней и безопасности граждан РФ. Так вот, я хочу здесь привнести моментик – 600 тысяч… это 2 недели назад. 600 тысяч уже российских граждан живет на Донбассе, и каждую неделю там все это растет и ускоряется. Так что 600 тысяч граждан РФ», – открыл дискуссию политолог и телеведущий Дмитрий Куликов.

«Защита жизней российских граждан, она не обусловлена количеством. Совет Федерации не прописывал, что надо, чтобы было не меньше 100 тысяч российских граждан на определенной территории, – прокомментировал Ищенко. – Просто… для защиты российских граждан. Российских граждан можно и в Киеве найти при желании и защищать их и там тоже. Другое дело, что мы с тобой неоднократно говорили, что продвинуться можно куда угодно…»

«Что потом с этим делать?» – продолжил Куликов.

«Да. Уже даже военные европейские эксперты и политики не сомневаются, что даже великую польскую армию можно разгромить в течение пяти дней. То раньше про прибалтов говорили, а сейчас даже польские военные эксперты говорили, что армия не в состоянии продержаться больше недели. А при этом они же являются членами НАТО и рассчитывают на натовскую поддержку», – рассказал Ищенко.

Куликов пояснил, что имеет в виду эксперт:

«Месяц назад они провели военно-штабную игру с компьютерным и прочим моделированием, с принятием решений, причём они внутрь этой игры включили ресурсы, которых у них ещё нет – это непоставленные «Patriot», участие американских военнослужащих на территории Польши. И вот, даже с тем, чего у них нет, игра показала, что на пятый день Варшава будет полностью блокирована, а армия Польши перестанет существовать. Да, модель была «против неназванного противника с Востока».

«Наверное, против белорусов», – с иронией отметил Ростислав Ищенко.