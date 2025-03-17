«Защита русских» – украинский экс-министр обороны привёл убедительный аргумент для СВО в Прибалтике

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Если требования Украины не будут соблюдены, то перемирие может продлиться очень недолго.

Об этом в эфире польского телеканала «Вот так» заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если эта война не закончится настоящим стабильным миром с чёткими гарантиями безопасности и, самое главное, ответственностью со стороны России, в том числе юридической и финансовой, за тот ужас, который они принесли на Украину, за те разрушения и за те смерти, они захотят повтора. Русские очень успешно применяют тактику салями, они отрезают по кусочку. Это произошло в 2008 году в Грузии, потом откровение в Солсбери, взрыв складов в Чехии и Болгарии, а затем в 2014 году Крым, Луганск и Донецк, подписаны Минские соглашения, в которых ни слова не было про Крым», – развел пропаганду бывший министр.

По его мнению, следующая война с Россией может начаться в одной из стран-членов ЕС, в которых может случиться что-то плохое с русским населением.