«Защита русских» – украинский экс-министр обороны привёл убедительный аргумент для СВО в Прибалтике

Вадим Москаленко.  
17.03.2025 18:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 326
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Если требования Украины не будут соблюдены, то перемирие может продлиться очень недолго.

Об этом в эфире польского телеканала «Вот так» заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если требования Украины не будут соблюдены, то перемирие может продлиться очень недолго. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если эта война не закончится настоящим стабильным миром с чёткими гарантиями безопасности и, самое главное, ответственностью со стороны России, в том числе юридической и финансовой, за тот ужас, который они принесли на Украину, за те разрушения и за те смерти, они захотят повтора. Русские очень успешно применяют тактику салями, они отрезают по кусочку.

Это произошло в 2008 году в Грузии, потом откровение в Солсбери, взрыв складов в Чехии и Болгарии, а затем в 2014 году Крым, Луганск и Донецк, подписаны Минские соглашения, в которых ни слова не было про Крым», – развел пропаганду бывший министр.

По его мнению, следующая война с Россией может начаться в одной из стран-членов ЕС, в которых может случиться что-то плохое с русским населением.

«Они мечтают восстановить Российскую империю до построения новой Берлинской стены. Соответственно, наиболее опасные направления я вижу – это Сувалкский коридор, это Литва, в сторону Калининграда, к Балтийскому морю, это город Нарва, русскоязычное население в Эстонии, используют точно такую же фишку под фальшивым флагом «защита русскоязычного населения». Мы это все проходили, все эти сценарии видели – в Крыму, в Луганске и в Донецке.

Соответственно, риски, в первую очередь, балтийским странам, Польше, а дальше уже смотря как будет развиваться сюжет», – запугивал Резников.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить