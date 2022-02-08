«Защита всех русских»: Вассерман о требовании Путина к Украине

08.02.2022  15:24 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Жесткость позиции президента России Владимира Путина по отношению к украинскому руководству объясняется тем, что он видит себя защитником всего русского народа, а не только тех, кто проживает на территории Российской Федерации.

Именно поэтому Путин требует выполнения «Минских соглашений», заявил в комментарии «ПолитНавигатору» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Жесткость позиции президента России Владимира Путина по отношению к украинскому руководству объясняется тем, что...

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По мнению политика, во время вчерашних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин объяснил ему эту свою позицию.

«Макрон не то чтобы полностью принял нашу позицию – это по понятным причинам почти невозможно для любого человека, желающего остаться в пределах западного мейнстрима, но, по крайней мере, признал нашу позицию заслуживающей внимания и дальнейшего обсуждения, а это уже немало. Что касается Украины, то эту часть России уже полтора века пытаются сделать не Россией, а если удастся, то и анти-Россией… Жесткость позиции нашего президента объясняется прежде всего тем, что он понимает общность украинцев с остальными русскими и что «Минские соглашения» – это защита не только Донбасса, но и русского большинства всей Украины.

Поскольку президент защищает интересы всего русского народа и всей России, а не только Российской Федерации и ее граждан, то он требует исполнения «Минских соглашений». Ну а Макрон, как глава государства, участвовавшего в выработке этих соглашений, тоже считает своим долгом требовать их исполнения. Я думаю, что даже если Макрон их не огласит во время визита в Киев, Зеленский уже получил сведения о том, что было сказано на пресс-конференции, и понимает, что рано или поздно ему придется согласиться», – заявил Вассерман.

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