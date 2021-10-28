Защитить Донбасс готовы тысячи русских добровольцев, не считая белорусов и казахстанцев

28.10.2021 20:14 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В случае признания Минских соглашений мертвыми, очень многое будет зависеть от того, у какой из сторон хватит политической воли начать первой полномасштабные боевые действия в Донбассе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил участник Русской весны в Донбассе, старший лейтенант армии ДНР – командир подразделения «ВарягЪ» Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только ведущими геополитическими игроками, в том числе Россией Германией и Францией, будет признано, что Минские соглашения умерли, я думаю, начнётся и полноценная «ответка» со стороны нас, и полномасштабные боевые действия с уничтожением. Тем более, первая линия, как и вторая, на позициях – что украинцам наши позиции, что нам их позиции известны. Вопрос будет стоять только в том, у кого хватит политической воли начать полноценные боевые действия и первыми нанести удар. Первые две линии в любом случае будут сметены и уничтожены, и в бой вступят уже резервы», – рассказал Матюшин.

Он добавил, что кроме местных резервов, есть ещё добровольцы из РФ, Белоруссии, Казахстана готовые примкнуть к защитникам Донбасса.

«Большой резерв людей уже прошедших горнило боёв у нас, на территории ЛНР и ДНР, которые сейчас живут в России. Они готовы вернуться как раз не в строевую армию, которая живёт по уставу, а которая ведёт непосредственно боевые действия. Это люди опалённые войной, опалённые теми боями, которые были тяжёлые, без выхода на границу, когда партизанскими тропами пробирались, чтобы пройти», – рассказал ополченец. «Я не сомневаюсь, что увижу тут пару-тройку тысяч русских добровольцев, это только русских, не считая белорусов, казахов. Несмотря на то, что их продолжают преследовать за участие в боевых действиях на нашей стороне, они в любом случае сорвутся и приедут сюда», – заверил Матюшин.