«Защитить Донбасс и всех русских»: ЛДНР объявляют о всеобщей мобилизации

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Новости Украины

В Донецкой и Луганской народных республиках объявили о начале всеобщей мобилизации.

Об этом говорится в заявлениях глав ДНР и ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идут масштабные обстрелы Украиной территории ЛДНР. Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб. По нам бьют минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией; стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнем. Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева», – заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он призвал всех земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты и объявил о подписании указа о всеобщей мобилизации.

«Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей», – сказал глава ДНР.

С аналогичным призывом к согражданам обратился руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

«Народная милиция ЛНР, правоохранительные органы переведены на усиленный режим службы. Наша общая задача и главная цель – любой ценой защитить родную землю и не допустить массовой гибели мирного населения, как это было в 2014 году», – говорится в заявлении.

Глава ЛНР также объявил общую мобилизацию граждан мужского пола возрастом от 18 до 55 лет.

«Призываю всех земляков, находящихся в запасе и способных держать в руках оружие, прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества, выполнив конституционный долг для нашей Родины», – подчеркнул Пасечник.

Комментируя сложившуюся ситуацию, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей Глазьев отметил, что эскалация на Донбассе со стороны ВСУ началась сразу же, как только российская армия завершила учения, и войска отправились к местам постоянной дислокации.

«Английские и американские спецслужбы дали команду своей агентуре в ВСУ приступить к эскалации агрессии против ДНР и ЛНР в целях провоцирования войны. Интенсивность обстрелов населенных пунктов Донбасса со стороны карателей из ВСУ многократно возросла», – написал Глазьев в своём блоге.

Он подчеркнул, что принятые властями ЛДНР меры по эвакуации мирного населения направлены на то, чтобы избежать «новой волны жертв геноцида русского народа, организованного спецслужбами США и Британии руками украинских военных и бандеровцев».

«Всё происходит по стандартам англосаксонской политики. Навесить на уши мировому общественному мнению лживую лапшу, запугать своих сателлитов с целью их мобилизации в качестве пушечного мяса, ввести в замешательство противника путем обвинений его в агрессии, спровоцировать войну, обвинить в ее начале противника, организовать взаимное истребление родственных народов с целью установления над ними контроля для последующей эксплуатации», – объяснил экономист.