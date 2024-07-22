«Защитить всех радикалов!» – Арестович обвинил Россию в убийстве Фарион

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Убийство львовской националистки Ирины Фарион якобы является частью плана российских спецслужб по началу гражданской войны на Украине. Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот они убивают Ирину Фарион. Я подозреваю, что это раскачка со стороны наших любимых северных соседей. Они ставят будущее и нынешнее руководство Украины в очень интересную вилку, выгодную им в любом варианте развития. Радикалы, которые на Украине есть, они не многочисленны, но их влияния хватило, чтобы заставить Зеленского сменить политику широкого проекта, на вторую «армия-мова-вера». И когда будет подписываться мирное соглашение с Россией, даже если де-юре никто за ними не признает территории, де-факто же они останутся оккупированы. Тогда радикалы получают очень сильную поддержку от большого количества возмущенных граждан, включая в действующей армии», – сказал Арестович.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«И россияне в идеальной ситуации. Если на власть начинают давить радикалы, и полстраны, которая хочет продолжения войны, начинает конкретно ссориться с той половиной страны, которая хочет мира, то они получают ситуацию гражданского конфликта, и Украина выходит на переговоры в очень ослабленной позиции. И если власть подавляет радикалов, тогда они получают денацифицированную руками же украинцев страну. Причем запуск этого сценария очень простой. Еще 3-4 выстрела по знаковым фигурам среди радикалов, и как бы все на свои места встало. Они сейчас все под угрозой. Выход очень простой – договориться. Власти радикалы не должны поссориться. Расследование убийства и профилактика всех таких убийств, взятие под защиту всех радикалов, и все, кто является потенциальной угрозой», – резюмировал экс-советник ОП.