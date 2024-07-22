«Защитить всех радикалов!» – Арестович обвинил Россию в убийстве Фарион

Вадим Москаленко.  
22.07.2024 10:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Россия, Украина


Убийство львовской националистки Ирины Фарион якобы является частью плана российских спецслужб по началу гражданской войны на Украине. Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот они убивают Ирину Фарион. Я подозреваю, что это раскачка со стороны наших любимых северных соседей. Они ставят будущее и нынешнее руководство Украины в очень интересную вилку, выгодную им в любом варианте развития. Радикалы, которые на Украине есть, они не многочисленны, но их влияния хватило, чтобы заставить Зеленского сменить политику широкого проекта, на вторую «армия-мова-вера».

И когда будет подписываться мирное соглашение с Россией, даже если де-юре никто за ними не признает территории, де-факто же они останутся оккупированы. Тогда радикалы получают очень сильную поддержку от большого количества возмущенных граждан, включая в действующей армии», – сказал Арестович.

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Убийство львовской националистки Ирины Фарион якобы является частью плана российских спецслужб по началу гражданской...



«И россияне в идеальной ситуации. Если на власть начинают давить радикалы, и полстраны, которая хочет продолжения войны, начинает конкретно ссориться с той половиной страны, которая хочет мира, то они получают ситуацию гражданского конфликта, и Украина выходит на переговоры в очень ослабленной позиции. И если власть подавляет радикалов, тогда они получают денацифицированную руками же украинцев страну.

Причем запуск этого сценария очень простой. Еще 3-4 выстрела по знаковым фигурам среди радикалов, и как бы все на свои места встало. Они сейчас все под угрозой. Выход очень простой – договориться. Власти радикалы не должны поссориться. Расследование убийства и профилактика всех таких убийств, взятие под защиту всех радикалов, и все, кто является потенциальной угрозой», – резюмировал экс-советник ОП.

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