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02.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, США, Украина
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«Защитите нас от бешеного соседа!» – холуи в Киеве стелятся у ног США

Кандидат в президенты Украины, бизнесмен Геннадий Балашов, предлагает дождаться, пока санкции «добьют Россию» и разместить на Украине военные базы США и НАТО. Об этом он заявил во время дебатов на радио «НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Украина не должна воевать или угрожать России, а надежды на украинскую армию нет.

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«Стратегия с Россией очень простая – меньше с ними воевать, меньше угрожать, но больше добиваться санкций. Я считаю, что со временем санкции добьют российскую экономику и заставят Путина вести себя привычно или заставят его уйти, как Мадуро.

И второе – это завлекать на территорию Украины либо американские базы, либо НАТОвские базы, потому что единственной защитой Украины от бешеного соседа являются, как раз, западные базы и присутствие здесь западного контингента войск. Я не очень надеюсь на украинскую армию. Я считаю, что она слишком раздута», – заявил Балашов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в марте 2014 года киевский миллионер Геннадий Балашов призвал власти Украины взорвать трубопровод, по которому через территорию Украины в Европу прокачивается российский газ.

«Нам никто не поможет, и единственное, что мы можем – это ВЗОРВАТЬ ТРУБУ, что бы нанести ущерб Газпрому, прекратить перекачивать через свою территорию российский газ. Мы должны взорвать трубу, на российской границе, остальное заминировать, и просить ООН ввести войска. Только огромные потери денег остановят Путина. Взорвать газовую трубу – это единственное, что можно сделать», – говорилось в заявлении Балашова.

После этого против Балашова в России было возбуждено уголовное дело по статье экстремизм.

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