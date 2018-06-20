20.06.2018, Львов, Анастасия Самойлова

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Защитницу монумента Славы во Львове облили зелёнкой

После судебного заседания, на котором решалась перспектива демонтажа монумента Славы во Львове, защитницу памятника – местную общественницу Инну Иваночко облили зелёнкой.

Видеозапись, на которой сама Инна Иваночко рассказала о результатах суда, размещена у нее на странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня суд вынес решение о проведении технической экспертизы, потому мы празднуем маленькую победу, хоть она и была омрачена. Пришло около 40 «активистов», которые, как всегда, грубили и угрожали. Как видите, имеем все факты налицо. Адвокат и я облиты зеленкой, пострадала машина, которая стоит возле здания суда. Уже час ждем полицию. К сожалению, на наши звонки они перестали отвечать, но мы дождемся до победного конца», – сказала Иваночко.

В комментарии каналу «Newsone» Иваночко отметила, что всегда придерживалась мирных переговоров.

«Я всегда стараюсь идти мирным путем, всегда выступала за мир и нормальный диалог. Не должно быть никакой физической расправы. Я никогда не выступала против их могил и памятников так, как они выступают против наших. Мы продолжаем идти мирным путем, и победа будет за нами», – рассказала она.