Защитник болгарского «Алёши»: Знаю ещё только одну страну с такой политикой – это Украина

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Болгарские евроатлантисты и неонацисты, время от времени, не иначе как получив очередную команду «фас» от заокеанских кураторов, начинают «охоту» на местные памятники советским воинам. В минувшем году, пользуясь поддержкой властей, им удалось варварски уничтожить величественный мемориальный комплекс Советской Армии в центре Софии. Мелкие пакости, вроде обливания краской монументов и разбивание мемориальных табличек, в разных городах страны случаются ежегодно. Возмущенные жители старательно убирают следы ночных оргий вандалов, восстанавливают обелиски и памятные знаки. И наблюдать эту картину приходится постоянно…

Уже давно болгарским реваншистам мозолит глаза главный символ освобождения страны от фашизма – знаменитый памятник в Пловдиве, с нежным названием – «Алеша». Первые попытки снести монумент начались еще в конце 80-х годов, и всякий раз горожанам удавалось отстоять своего «Алешу». В нынешнем году, местные русофобы, науськиваемые из Вашингтона и «вдохновленные» успехом в уничтожении мемориала в столице, взялись за свое грязное дело основательно. Муниципальные советники от проамериканской партии «Продолжаем перемены», бывшей тогда у власти, потребовали перенести «Алешу» в «Музей социалистического искусства» в Софии. Место с красивым названием «музей», на самом деле, представляет собой участок под открытым небом, больше похожий на свалку.

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Волна массовых протестов прокатилась по всей Болгарии. Жители Пловдива грудью встали на защиту памятника. Своё слово сказала и Москва. По инициативе Вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой был создан пробирающий до слез клип на знаменитую песню «Алеша», с участием исполнителей из Сербии, Эквадора, Греции, Бразилии, других стран…

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Как рассказал «ПолитНавигатору» пловдивский активист, председатель местного движения «Бессмертный полк» Павел Иванов, сама природа встала на защиту «Алеши»:

«Массовые протесты населения, безусловно, повлияли на решения чиновников муниципалитета. Но, на защиту нашей святыни встали еще две силы: силы природы и традиционная жадность отечественных бюрократов. Для пловдивчан, «Алеша» – это символ города. Для кого-то это место первого поцелуя и первого свидания, сюда приходят выпускники, окончившие училище и молодые пары перед бракосочетанием… Для нас это памятник солдату, освободившему Болгарию от нацизма, солдату русскому и болгарскому. Многие стали забывать, что в Москве, на параде Победы, по брусчатке Красной площади, шел и наш генерал Владимир Стойчев, единственный иностранный военачальник на этом торжестве. Бойцы болгарского сопротивления сражались против нацистов самоотверженно. Для нас, «Алеша» – и русский, и болгарин, одновременно! Кроме того, о безопасности памятника позаботилась сама природа. Он расположен на высоком холме, и как его забрать с такой высоты, никто толком не представляет. А главное, чиновники не могут посчитать, в какую сумму может обойтись демонтаж».

Справка. Все заявки на снос советского памятника заморожены, решение отложено на неизвестный срок. Снос «Алеши» сейчас не является актуальной темой для Пловдива, заявил мэр Костадин Димитров, отвечая на вопрос о демонтаже памятника, сообщает БНР. Традиционно в День Победы, 9 мая, к памятнику поднимаются десятки людей.

«По решению муниципального совета заместители мэра по финансам и строительству должны подготовить заключение, сколько это будет стоить и как возможно убрать памятник. Тема прорабатывается», – уклончиво сообщили в мэрии.

В «переводе» с болгарского чиновничьего языка, выражение «тема прорабатывается» – означает «когда-нибудь, или никогда».

Павлу Иванову удалось очень лаконично и точно пояснить, зачем болгарские политики искусственно создают очаги социального напряжения в стране, сражаясь с историческими монументами:

«Нужно понимать, что болгарская политическая сфера – это такая артель бизнесменов, просто зарабатывающая деньги. Они исполняют иностранный заказ, и получают причитающуюся сумму из Брюсселя. Политическая демагогия лишь инструмент для сколачивания собственного капитала. Всё предельно примитивно. И, печально для народа Болгарии. Я могу назвать только одну страну в мире, кроме Болгарии, где политика строится на таких же циничных принципах. Это – Украина».