Защитник ДНР погиб, эвакуируя гражданских из-под огня ВСУ

23.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

ВСУ за субботу дважды из тяжёлых миномётов обстреляли территорию ДНР, в обоих случаях украинские боевики получили адекватный ответ по точкам, ведущим огонь.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня украинские каратели из 54-й и 58-й бригад произвели обстрел населённого пункта Крутая Балка и поселка шахты «6/7» в Горловке из 120-мм и 82-мм минометов, выпустив по гражданским объектам в общей сложности двадцать мин. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что в обоих случаях, защитниками ДНР были своевременно выявлены места, откуда велся обстрел, а также командные пункты, откуда велось руководство обстрелами.

«Вооруженные формирования Украины незамедлительно получили адекватный ответ с нашей стороны по указанным объектам. Потери противника уточняются», – добавили в Народной милиции.

«К сожалению, в ходе обеспечения эвакуации гражданских жителей Крутой Балки из-под обстрела боевиков ВСУ, получил ранения не совместимые с жизнью наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», – сообщили в оборонном ведомстве.