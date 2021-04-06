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06.04.2021, Донецк, Максим Карпенко
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
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Защитник ДНР: Украинцы специально бьют по жилым домам

Новости Украины

Украинские военные сознательно обстреливают мирных жителей и населенные пункты на Донбассе, прекрасно зная при этом, где находятся позиции ополченцев.

Об этом в эфире интернет-канала «CzarTalks» заявил боец танкового батальона 100-й бригады ДНР с позывным «Кузнечик», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам донецкого военного, ВСУ специально то недостреливают, то перестреливают через позиции ополченцев.

«Зла очень много накипело, очень много. Они же стреляют. Вот я одного не могу понять – они стреляют, у них же там есть прицельные комплексы, операторы. В нас попадайте, почему перелеты, перелеты, в гражданских попадаете? Я разговариваю, у меня слеза сейчас потечет. Я пришел осознанно защищать. Вот, в чем и вся проблема. Стреляйте в нас, может, закусимся, что-то получится у нас, отстоять побыстрее как-то, чтобы это все прекратилось. Но нет – перелет, перелет, недолет влево, вправо. Как специально все», – заявил «Кузнечик».

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