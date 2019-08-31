31.08.2019, Луганск, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс
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Защитник ЛНР получил ранение в результате украинского обстрела

В результате обстрела Вооруженными силами Украины района населённого пункта Нижнее Лозовое был ранен защитник Луганской народной республики.

Об этом в экстренном заявлении сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, украинские подразделения уже третий раз за сегодняшний день совершили обстрел позиций защитников республики.

«Так, сегодня в 16.20 боевики 30 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Гараза, подвергли обстрелу район населённого пункта Нижнее Лозовое. В результате подлого обстрела врага один военнослужащий Народной милиции получил ранение», – говорится в сообщении.

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