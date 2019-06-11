Защитник участников Русской весны отчитал Миллера и переживающих за «задрота Голунова»
Руководство «Газпрома» озвучивает безответственные заявления о готовности предоставлять скидки и прочие условия льготного сотрудничества Украине в условиях, когда власти этой страны продолжают удерживать в застенках сотни участников Русской весны, в том числе, граждан РФ, а представители МИД России демонстрируют неспособность обеспечить защиту их прав.
Об этом рассуждает в своем блоге Владимир Рыбин, представитель киевского фонда «Одиссей», который оказывает защиту на Украине политическим заключенным, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
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Правозащитник привел пример гражданина РФ, одессита Евгения Мефедова, которого уже шестой год удерживают украинские силовики после участия в событиях 2-го мая в Одессе.
Рыбин пристыдил московскую медиа-тусовку, которая переполошилась из-за ареста проукраинского либерального журналиста «Медузы» Ивана Голунова, но при этом игнорирует судьбу сотен политических заключенных на Украине.
«Учись, вата тупая! Вот так надо. Задрота из «Медузы» посмели зацепить мизинчиком – вой стоит вселенский про кровавый режим! Который день стоит – не утихает!
Евгений Мефедов шестой год гниет в бандеровских демократических застенках – ни одна ватная б*ядь не чешется!..
Женю Мефедова год назад посетили сотрудники российского консульства в Одессе. Намедни, год спустя, посетили его снова.
– Как живете, Евгений? – спрашивают.
– Да вот, теряю зрение. Нужно обследование. У СИЗО денег нет. Сказали – ищи три тысячи, тогда обследуем.
– А! Ну хорошо. Мы подумаем.
– А что про обмен? Сил нет уже!
– Ну, это не к нам. Тебя ж меняли, вроде уже? Не поменяли? Ну а мы тут причем? Это к ЛДНР. Звони туда.
Повздыхали, болезные, и пошли себе с миром…
И снова тишина и покой. Ватная тупая безнадега», – описывает ситуацию Рыбин.
Он обратил внимание на контраст – какое внимание украинская государственная пропаганда и чиновники уделяют арестованным участникам провокации возле Керченского пролива – морякам ВМСУ, и как быстро российские чиновники и СМИ забыли о репрессированных участниках Русской весны.
«Героические моряки, сдавшиеся мордорским погранцам без единого выстрела, сидят пол года, опекаемые волонтерами, получая денежки на персональные счета под трепетной опекой тучи адвокатов и ночующих в СИЗО под дружные стоны возмущенных европидократов укроконсулах», – напомнил Рыбин.
Он выразил возмущение тем, что в этих условиях руководство «Газпрома» накануне на встрече с «оппозиционными» украинскими политиками вновь заявило о готовности предоставить скидку для Киева.
«Барыги, б..дь! Жовто-блакытни, или триколорные – не суть разница. Они предагают – купите! Мы и со скидкой отдадим, только купите!» – возмущен правозащитник.
Спасибо!
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