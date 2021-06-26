Защитники ДНР дали «ответку», у ВСУ потери

26.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Защитники ДНР открыли ответный огонь для подавления украинских огневых точек. Это произошло после того, как с утра с украинских позиций начался обстрел окраин Донецка, поселков Старомихайловки и Заиченко, сообщили в представительстве СЦКК.

Украинцы успели выпустить по ДНР порядка 50 мин калибром 120 мм. Противник вел обстрелы с трех направлений – н.п. Талаковка, Пески, Красногоровка.

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Ответным огнём ДНР был уничтожен один из карателей. Данные об этом подтвердили в пресс-службе украинской ООС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью», – сообщает украинская сторона, уточняя, что карателям «прилетело» из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.