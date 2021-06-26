26.06.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
Просмотров:

Защитники ДНР дали «ответку», у ВСУ потери

Новости УкраиныЗащитники ДНР открыли ответный огонь для подавления украинских огневых точек. Это произошло после того,...

Защитники ДНР открыли ответный огонь для подавления украинских огневых точек. Это произошло после того, как с утра с украинских позиций начался обстрел окраин Донецка, поселков Старомихайловки и Заиченко, сообщили в представительстве СЦКК.

Украинцы успели выпустить по ДНР порядка 50 мин калибром 120 мм. Противник вел обстрелы с трех направлений – н.п. Талаковка, Пески, Красногоровка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Ответным огнём ДНР был уничтожен один из карателей. Данные об этом подтвердили в пресс-службе украинской ООС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью», – сообщает украинская сторона, уточняя, что карателям «прилетело» из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть