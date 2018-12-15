Защитники ДНР ликвидировали видного украинского нациста

15.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Под Мариуполем ликвидирован видный украинский нацист Денис Лошкарев, один из руководителей подавления Русской весны в Херсоне.

«Под Мариуполем погиб лидер «Херсонской Самообороны», один из основных участников защиты Херсонской ОГА в марте 2014 года, человек, который, без приуменьшения, является одним из самых тех, благодаря кому Херсон остался украинским – Денис Лошкарев», – сообщил в своем блоге депутат Херсонского горсовета Дмитрий Ильченко от партии «Батькивщина».

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Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко приводит уточняющие сведения о «подвигах» Лошкарева.

«Любая смерть, для меня, как для нормального человека и христианина, скорбное и печальное известие. Все нормальные люди должны жить полный срок своей жизни. Бог дал жизнь каждому человеку не для того, чтобы ее кто-то у другого отнимал. Но вот таких, как Денис Лошкарев, одиозных и неадекватных нациков, мне ничуть не жалко. Потому что они своими действиями в Херсоне и в Донбассе приносят всем всего лишь горе и одну беду. Благодаря таким, как они, нет спокойствия в нашем человеческом обществе, и нет мира в Украине. Мне уже известна реакция многих херсонцев, которых порадовала эта добрая весть», – отмечает Журавко.

По его словам, в Херсоне погибшего запомнят как «злобного придурка, который не только захватывал кабинеты органов власти в Херсоне в момент госпереворота», «но и после этого, почти два года кошмарившего на улицах областного центра, всех, кто даже пытался спокойно просто ходить по Херсону».

«Он силой и с побоями разгонял мирных демонстрантов, не жалел ни бабушек, ни дедушек, ни детей, ни даже инвалидов, которые выступали против беззакония действующей власти, защищая свои права. При этом Лошкарев принципиально занимал позицию, что все эти люди, якобы, смутьяны, «сепаратисты», и «не должны подрывать порядки, установленные этой властью».

И этому фашисту показалось малым гонять и бить безоружных людей в Херсоне. Он решил поехать на Донбасс, убивать людей там. Уверен, что такая участь будет ожидать каждого нациста, который посягает на чужую жизнь, убивая мирных граждан Донбасса, оскверняя историю, разжигая среди украинцев ненависть друг ко другу. Так что всем радикалам-нацистам, которые считают, что к ним возмездие не придет, я могу вам одно сказать, гореть вам в аду, и вас всех ожидает та же самая участь, как и этого Лошкарева!» – обещает Журавко.