Подпишись на рассылку
13.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Просмотров:

Защитники ДНР на передовой ждут команды вернуться домой в Краматорск и Славянск – Пегов

Новости Украины

Многие защитники ЛДНР на передовой, у которых остались дома за линией фронта, находятся в полной боевой и моральной готовности вернуться в свои города.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Конечно, все не хотят смертей среди гражданского населения, но то, что Украина, наконец, сбросит маски, покажет своё истинное лиц, это в определённом смысле развязывает руки ребятам на передовой. Не будем забывать, что у многих из них остались дома на «той» линии фронта, это и Славянск, и Краматорск, Константиновка.

Я знаю, что очень многие ребята из «Спарты» – это батальон, созданный легендарным Моторолой, сформированный в Славянске, и мечта этих ребят вернуться в свои дома.

Только, как говорится, дайте команду вперед, и это будет воспринято исключительно как возможность вернуть те территории, выйти на границы Донецкой области», – рассказал Пегов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть