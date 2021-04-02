Защитники ДНР на передовой ждут команды вернуться домой в Краматорск и Славянск – Пегов

13.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Многие защитники ЛДНР на передовой, у которых остались дома за линией фронта, находятся в полной боевой и моральной готовности вернуться в свои города.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, все не хотят смертей среди гражданского населения, но то, что Украина, наконец, сбросит маски, покажет своё истинное лиц, это в определённом смысле развязывает руки ребятам на передовой. Не будем забывать, что у многих из них остались дома на «той» линии фронта, это и Славянск, и Краматорск, Константиновка.

Я знаю, что очень многие ребята из «Спарты» – это батальон, созданный легендарным Моторолой, сформированный в Славянске, и мечта этих ребят вернуться в свои дома.

Только, как говорится, дайте команду вперед, и это будет воспринято исключительно как возможность вернуть те территории, выйти на границы Донецкой области», – рассказал Пегов.