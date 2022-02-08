Защитники ДНР посадили украинский БПЛА с символикой нацистского Вермахта

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Новости Украины

Защитникам Донбасса удалось предотвратить вражеский артобстрел, нейтрализовав беспилотник ВСУ.

Об этом говорится в экстренном заявлении пресс-службы Народной милиции ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что противник запустил за линию фронта беспилотник «Лелека-100», который используется для передачи видеоизображения в режиме реального времени и определения географических координат для корректировки артиллерийского огня.

«Одновременно с этим, зафиксировано выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24 бригады и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода 2 батальона в районе н.п. Новоалександровка», – уточнили в пресс-службе.

Однако расчетам ПВО и РЭБ защитников Донбасса удалось своевременно обнаружить и принудительно посадить вражеский беспилотник, угроза нанесения артиллерийского удара нейтрализована. При этом на крыльях летательного аппарата с нижней стороны были нарисованы нацистские кресты Вермахта.

«В настоящее время нашими специалистами ведется изучение видео материалов, восстановленных с памяти устройства. Следует отметить факт нанесения украинскими боевиками на крыльях беспилотника фашистской символики», – сообщили в ведомстве.