Защитники ДНР уничтожили миномётный расчёт ВСУ

11.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В результате агрессии ВСУ один защитник Донбасса погиб, ещё один получил ранения, однако ответным огнём на подавление был уничтожен миномётный расчёт украинских морпехов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Прицельным огнем уничтожен миномётный расчёт 36 бригады морской пехоты. Потери противника уточняются.

К сожалению, в результате агрессии украинских боевиков, подразделения НМ ДНР понесли потери: один защитник республики погиб и один получил ранение», – подытожили в ведомстве прошедшие сутки.

Кроме того, с начала текущих суток имела место огневая провокация на Донецком направлении.

«Так, боевики 28 бригады с позиций 3 батальона по приказу преступника Марченко открыли огонь из СПГ в н.п. Марьинка по поселку шахты Трудовская Донецка.

В результате агрессии украинских боевиков, на западной окраине Донецка был повреждён газопровод низкого давления. Благодаря оперативным действиям экстренных служб газоснабжение восстановлено», – сообщили в пресс-службе.