Защитники Донбасса дали жёсткую ответку ВСУшникам

19.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе всушники обстреляли несколько населённых пунктов ДНР и нарвались на жесткий ответный огонь.

Об этом сообщается в экстренном сообщении НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства. Так, с начала текущих суток со стороны украинских боевиков зафиксировано три нарушения второго пункта Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня», – говорится в сообщении.

Украинские боевики обстреляли населённые пункты Заиченко, Веселое, Александровка. В результате был повреждён жилой дом по адресу ул.Челюскинцев, 12 (пгт Александровка).

Защитники Донбасса были вынуждены открыть ответный огонь и подавить огневые точки противника.

«По предварительной информации разведки, в ходе ответного огня был уничтожен минометный расчет 28-й бригады, который вел обстрел Александровки. Потери украинских боевиков в живой силе уточняются», – подчеркнули в ведомстве.